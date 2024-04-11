В Монако пройдут два сенсационных турнира по покеру

Европейский турнир по покеру в Монте-Карло (EPT) 2024 года пройдет в Звездном зале комплекса Sporting Monte-Carlo © Тома Сташа (Tomas Stacha)

С 24 апреля по 4 мая в программе Казино Монте-Карло и комплекса Sporting Monte-Carlo – покер!

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Любители покера, не пропустите важное событие, которое начнется 24 апреля! В Монте-Карло пройдут два великолепных турнира по покеру: European Poker Tour (EPT) и France Poker Series (FPS). Турниры очаровали как самих игроков, так и организаторов, поэтому они возобновятся в этом году.

В этом году всем известный EPT также пройдет в Барселоне и Париже, прежде чем перенесется на Скалу к великой радости всех покеристов. В великолепных залах Казино Монте-Карло и комплекса Sporting на грандиозное зрелище соберутся лучшие игроки. Комплекс Sporting предоставит для турнира свой уникальный Звездный зал под открытым небом.

За кулисами Казино: Жером, Максимилиан и Себастьан – инспекторы

В программе – 4 состязания: Super High Roller, Main Event, High Roller и Mystery Bounty. В это время, с 24 по 28 апреля, в казино пройдет турнир FPS, в котором примут участие только французские игроки. EPT начнется 27 апреля и закончится 4 мая. Состязания пройдут в разное время:

Super High Roller – с 27 по 29 апреля

Main Event – с 28 апреля по 4 мая

Mystery Bounty – с 30 апреля по 2 мая

High Roller – со 2 по 4 мая

Расписание состязаний идентично прошлогоднему, но это оправдано, как объяснил Седрик Бийо, управляющий партнер событий, в прямом эфире PokerStars в программе PokerNews: «Если что-то хорошо работает, то зачем это менять? Если мы сможем что-то усовершенствовать или предложить что-то новое нашим игрокам, мы это непременно сделаем.»