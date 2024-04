Deux tournois de poker sensationnels arrivent à Monaco

Du 24 avril au 4 mai, retrouvez du poker au programme du Casino de Monte-Carlo et du Sporting Monte-Carlo.

À tous les amoureux du poker, le rendez-vous à ne pas manquer commence le 24 avril prochain ! L’European Poker Tour (EPT) et les France Poker Series (FPS) s’invitent à Monte-Carlo pour deux tournois de poker sublimes. Des tournois qui ravissent autant les joueurs que les organisateurs puisque le tournoi a été reconduit pour cette nouvelle édition.

Focus sur l’EPT qu’on ne présente plus, il est également de passage à Barcelone et Paris cette année et est de retour sur le Rocher pour le plus bonheur des pokéristes. Dans le cadre somptueux du Casino Monte-Carlo ainsi que celui du Sporting, les meilleurs joueurs de poker se joignent pour un spectacle grandiose. L’occasion pour le Sporting de prêter la Salle des Étoiles pour le tournoi avec son ciel ouvert offrant un cadre unique aux joueurs.

Au programme 4 épreuves différentes: le Super High Roller, le Main Event, le High Roller et le Mystery Bounty. Durant la même période, le casino recevra les FPS, tournoi ne réunissant que des joueurs français, qui aura lieu du 24 au 28 avril. L’EPT commencera le 27 avril et se finit le 4 mai en répartissant les épreuves sur différentes périodes :

Super High Roller – du 27 au 29 avril

Main Event – du 28 avril au 4 mai

Mystery Bounty – du 30 avril au 2 mai

High Roller – du 2 au 4 mai

Un planning pourtant identique à celui de l’année dernière mais justifié selon Cédric Billot, Directeur Associé des évènements en direct chez PokerStars, au micro de PokerNews : « Si quelque chose marche bien, pourquoi le changer ? Si nous pouvons l’améliorer ou offrir quelque chose de différent à nos joueurs, nous le ferons. »