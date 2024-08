800 droni illumineranno presto il cielo di Monaco per uno spettacolo incredibile

Uno spettacolo rosso e bianco!

Il Principato di Monaco organizzerà presto un coloratissimo spettacolo di droni nell’ambito delle manifestazioni estive del Comune di Monaco. La data è già stata fissata per venerdì 9 agosto alle 22:00.

Pubblicità

800 droni sorvoleranno Port Hercule per una performance incredibile sul tema dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, dove quest’anno sei monegaschi portano i colori dello Stato del Principe. Per dodici minuti, gli spettatori potranno ammirare le 14 immagini che compongono lo spettacolo. In programma: le discipline degli atleti e i vari simboli della Rocca.

Parigi 2024: ecco i primi risultati degli atleti monegaschi ai Giochi Olimpici

E per accompagnare questi droni luminosi, la musica si diffonderà in tutto il Principato, per la gioia di grandi e piccini!

Informazioni utili