800 drones illumineront bientôt le ciel de Monaco pour un spectacle grandiose 

Un spectacle aux couleurs rouge et blanc !

Monaco proposera très prochainement un spectacle aérien haut en couleurs dans le cadre des animations estivales organisées par la Mairie de Monaco. Le rendez-vous est déjà fixé à 22h le vendredi 9 août 2024.

Au total, 800 drones s’élèveront au-dessus du port Hercule pour une représentation de haut niveau sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, où six Monégasques portent les couleurs de l’État Princier cette année. Pendant douze minutes, il sera possible d’admirer les 14 scènes qui composeront le spectacle. Au programme : les disciplines des athlètes ainsi que différents symboles du Rocher.

Et pour accompagner ces appareils volants et lumineux, de la musique résonnera dans la Principauté. De quoi émerveiller petits et grands !

Infos pratiques