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Коротко

800 дронов скоро озарят небо Монако на грандиозном зрелище

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 1 августа 2024
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© Дирекция по связям / Стефан Данна (Stephane Danna) / Микаель Алези (Michael Alesi)
Автор: Agathe Chéreau
- 1 августа 2024

Представление в красно-белых тонах!

В рамках летних развлечений, организованных мэрией Монако очень скоро пройдет красочное воздушное представление. Спектакль намечен на пятницу, 9 августа, в 22:00.

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Целых 800 дронов поднимутся над портом Эркюль на представление высшего пилотажа в честь Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже, где шесть монегасков представляют Княжество в этом году. 14 сцен спектакля будут длится двенадцать минут. В программе – виды спорта и символы Скалы.

Где смотреть Олимпийские игры в Монако?

В сопровождение светящихся летательных аппаратов по всему Княжеству будет звучать музыка. Восторг для взрослых и детей!

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Полезная информация

  • Время: Пятница, 9 августа 2024 года, в 22:00
  • Место: Набережная Альбера I
  • Вход – свободный и бесплатный
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