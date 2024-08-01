800 дронов скоро озарят небо Монако на грандиозном зрелище
Представление в красно-белых тонах!
В рамках летних развлечений, организованных мэрией Монако очень скоро пройдет красочное воздушное представление. Спектакль намечен на пятницу, 9 августа, в 22:00.
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Целых 800 дронов поднимутся над портом Эркюль на представление высшего пилотажа в честь Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже, где шесть монегасков представляют Княжество в этом году. 14 сцен спектакля будут длится двенадцать минут. В программе – виды спорта и символы Скалы.
В сопровождение светящихся летательных аппаратов по всему Княжеству будет звучать музыка. Восторг для взрослых и детей!
Полезная информация
- Время: Пятница, 9 августа 2024 года, в 22:00
- Место: Набережная Альбера I
- Вход – свободный и бесплатный