La Principessa Carolina in villeggiatura allo Château de Marchais: un patrimonio di famiglia nel cuore della regione dell’Aisne

La famiglia principesca frequenta il castello dalla fine del XIX secolo.

A metà agosto 2024, la Principessa di Hannover ha scelto lo Château de Marchais per le sue vacanze in campagna. Situata nel tranquillo comune di Marchais, nella regione dell’Aisne, nel nord della Francia, questa tenuta di 1.500 ettari, di proprietà dei Grimaldi da 170 anni, è un luogo di rifugio e ristoro per la Famiglia Principesca.

La Principessa è atterrata all’aeroporto di Laon il 15 agosto e si è poi diretta verso il castello della cittadina, dichiarata Sito Storico Grimaldi, che conta 400 abitanti.

Un patrimonio secolare

Lo Château de Marchais ha una storia antichissima che risale al 1535. Costruito sulle rovine di un precedente edificio da Nicolas de Boussu, sovrintendente alle finanze reali sotto Francesco I, questo sito storico è ricco di leggende: secondo alcune tradizioni locali avrebbe ospitato Berta dal Gran Piè, la madre di Carlo Magno.

Solo nel 1854 entrò a far parte del patrimonio della famiglia Grimaldi, grazie alla contessa Antoinette de Mérode, moglie del Principe Carlo III di Monaco, che cercava una proprietà tra Parigi e il suo paese natale, il Belgio. Da allora, la tenuta ha visto passare diverse generazioni di visitatori, dalla scoperta della natura del Principe Alberto I alle vacanze in famiglia del Principe Ranieri III con i suoi figli.

Lo Château de Marchais sotto i Grimaldi

Lo Château de Marchais non fu solo una residenza secondaria per la famiglia Grimaldi, ma giocò anche un ruolo chiave nelle prime esplorazioni scientifiche del Principe Alberto I.

Il Principe, che ereditò la tenuta alla morte della madre, condusse i suoi primi esperimenti con la natura in questa magnifica proprietà di 1.500 ettari. E fu proprio a Marchais che il Principe sposò in prime nozze Mary Victoria Hamilton nel 1869.

La Famiglia Principesca ha lasciato un segno nel comune di Marchais anche attraverso il suo impegno sociale. Fin dal loro arrivo, i Grimaldi si impegnarono per migliorare le condizioni di vita degli abitanti, con iniziative umanitarie promosse dalla principessa Antoinette de Mérode e la costruzione di infrastrutture come un presbiterio e una scuola moderna da parte del marito, il Principe Carlo III.

Un luogo di serenità e di caccia

Per il Principe Alberto II, il castello rappresenta un’oasi di pace dove riconnettersi con la natura e praticare la caccia. In un’intervista a L’Union, il Sovrano ha confidato che da giovane veniva spesso al castello, “non solo per la caccia. Anche per le passeggiate, nei lunghi fine settimana in primavera o in estate. Ero sempre incuriosito dal venire qui”. Oggi, “mi piace molto venire per cacciare, ma anche per ricaricarmi e allontanarmi dalla frenesia del Principato”, ha aggiunto il Principe.

In effetti, l’intera Famiglia Principesca veniva spesso qui per ricaricare le batterie. Il Principe Ranieri III portava regolarmente al castello i suoi figli, la Principessa Carolina, il Principe Alberto II e la Principessa Stéphanie.

