La Princesse Caroline en villégiature au Château de Marchais : Un héritage familial au cœur de l’Aisne

La Famille Princière a pris l’habitude de s’y rendre depuis la fin du 19e siècle.

En cette mi-août 2024, la Princesse de Hanovre a choisi le Château de Marchais pour ses vacances et se mettre au vert. Situé dans la paisible commune de Marchais, dans l’Aisne au nord de la France, ce domaine de 1 500 hectares, propriété des Grimaldi depuis 170 ans, incarne un lieu de refuge et de ressourcement pour la Famille Princière.

La Princesse a atterri à l’aérodrome de Laon le 15 août pour ensuite rejoindre le château de la ville de 400 âmes, inscrite aux Sites Historiques Grimaldi.

Un héritage séculaire

Le Château de Marchais a une histoire riche qui remonte à 1535. Erigé par Nicolas de Boussu, surintendant des Finances royales sous François Ier, sur les ruines d’un édifice plus ancien, ce site historique, riche en légendes, aurait abrité Berthe au Grand Pied, mère de Charlemagne, selon certaines traditions locales.

Ce n’est qu’en 1854 qu’il intègre le patrimoine de la famille Grimaldi, grâce à la comtesse Antoinette de Mérode, épouse du prince Charles III de Monaco qui cherchait une propriété entre Paris et sa Belgique natale. Depuis, ce lieu a été témoin de nombreuses générations, de la découverte de la nature par le Prince Albert Ier jusqu’aux vacances familiales du Prince Rainier III avec ses enfants.

Le Château de Marchais sous les Grimaldi

Le Château de Marchais n’a pas seulement servi de résidence secondaire pour la famille Grimaldi, mais a aussi joué un rôle clé dans les premières explorations scientifiques du prince Albert Ier.

Ce dernier, héritier du domaine à la mort de sa mère, y a mené ses premières expériences avec la nature dans le magnifique domaine de 1500 hectares. C’est également à Marchais que le Prince a épousé en premières noces Mary Victoria Hamilton en 1869.

La famille Princière a aussi marqué la commune de Marchais par son engagement social. Dès leur arrivée, les Grimaldi se sont investis dans l’amélioration des conditions de vie des habitants, avec des initiatives humanitaires sous l’impulsion de la Princesse Antoinette de Mérode, et la construction d’infrastructures comme un presbytère et une école moderne par son mari, le Prince Charles III.

Un lieu de sérénité et de chasse

Pour le Prince Albert II, le château représente un havre de paix où il peut se reconnecter avec la nature et y pratiquer la chasse. Dans une interview donnée à l’Union, le Souverain confiait venir souvent au château jeune, « pas uniquement pour la chasse. Pour les promenades aussi, les week-ends prolongés au printemps ou à l’été. Il y avait toujours un peu de curiosité à venir ici. » Aujourd’hui, « j’aime beaucoup venir ici pour chasser, mais aussi pour me ressourcer et être un peu loin du tumulte de la Principauté », avait ajouté le Prince.

Toute la Famille Princière, en effet, venait souvent au complet se ressourcer. Le Prince Rainier III emmenaient régulièrement au château ses enfants la Princesse Caroline, le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie.

