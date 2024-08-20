Принцесса Каролина – на отдыхе в замке Марше: семейное наследство в департаменте Эн

Княжеская семья по традиции приезжает сюда с конца XIX-го века.

В середине 2024 года принцесса Ганноверская выбрала для отдыха на природе замок Марше, который находится в тихой коммуне Марше в департаменте Эн, на севере Франции. Это поместье площадью 1 500 гектаров состоит в собственности Гримальди уже 170 лет и олицетворяет собой тихое пристанище и «место силы» для княжеской семьи.

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15 августа принцесса прилетела на аэродром города Лан, а затем отправилась в замок городка с населением в 400 душ, занесенный в список Исторических мест Гримальди.

Многовековое наследие

Замок Марше имеет богатую историю, восходящую к 1535 году. Он был построен Николя де Боссю, главным интендантом королевских финансов при Франциске I, на руинах более древнего сооружения. Согласно некоторым местным традициям, считается, что это богатое легендами историческое место некогда приютило Берту Большую Ногу, мать Карла Великого.

Лишь в 1854 году замок перешёл в имущество семьи Гримальди, благодаря графине Антуанетте де Мерод, супруге Князя Карла III Монакского, искавшей владение между Парижем и родной Бельгией. С тех пор это место принимало многих поколений Гримальди, от Князя Альбера I, изучавшего здесь природу, до Князя Ренье III, приезжавшего сюда отдыхать с детьми.

Замок Марше в конце XIX-го века © Wikimedia

Замок Марше при Гримальди

Замок Марше служил не только загородной резиденцией семьи Гримальди, он также сыграл ключевую роль в первых научных исследованиях Князя Альбера I.

Унаследовав замок после смерти своей матери, Альбер I проводил свои первые опыты в естествознании именно в этом великолепном поместье площадью 1 500 гектаров. Здесь же, в 1869 году, Князь обвенчался со своей первой супругой, леди Викторией Марией Дуглас-Гамильтон.

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Княжеская семья также активно участвовала в социальной жизни коммуны Марше. Обосновавшись в замке, Гримальди инвестировали в улучшение условий жизни населения коммуны: Княгиня Антуанетта де Мерод продвигала гуманитарные инициативы, а Князь Карл III построил такие инфраструктуры, как пресбитерий и современную школу.

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Место покоя и охоты

Для Князя Альбера II замок – тихое пристанище, где он может насладиться природой и поохотиться. В своем интервью изданию l’Union Князь рассказал, что часто приезжал в этот замок в молодости и «не только для охоты. Для прогулок тоже, в длинные весенние и летние выходные. Сюда всегда было интересно приезжать». Сегодня «я очень люблю приезжать сюда на охоту, а также чтобы набраться сил вдали от суматохи Княжества», добавил Князь.

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Действительно, набраться сил сюда часто приезжала вся княжеская семья. Князь Ренье III регулярно привозил в замок своих детей – принцессу Каролину, Князя Альбера II и принцессу Стефанию.

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