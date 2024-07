La Princesse Caroline et sa fille Alexandra de Hanovre ont récompensé Inès Joly, grande gagnante du Jumping International de Monte-Carlo

Ce samedi 6 juillet, la Famille Princière a célébré l’incroyable victoire de la Française Inès Joly lors du Jumping International de Monte-Carlo. La Princesse Caroline et sa fille la Princesse Alexandra de Hanovre étaient de sortie pour l’étape la plus prestigieuse du Longines Global Champions Tour.

La compétition, qui a rassemblé les meilleurs cavaliers internationaux sur le Port Hercule, a atteint son apogée avec le Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco, un CSI 5* d’1m60. C’est dans ce cadre majestueux, au pied du Rocher, que la cavalière française Inès Joly a réalisé un véritable exploit.

À seulement 26 ans, Inès Joly, 294e mondiale, a décroché la victoire sur le dos de son fidèle hongre de dix ans, Ambassador Z. Contre toute attente, elle a dominé l’Autrichien Max Kühner, 3e mondial et leader du circuit, pour s’adjuger le Grand Prix doté de 1,5 million d’euros, empochant ainsi 495 000 euros. C’est donc à Monaco, qu’elle marque incontestablement la plus belle victoire de sa jeune carrière.

« C’est complètement fou. Je voulais juste me qualifier pour le Grand Prix. C’est inimaginable. Être au barrage sur une piste aussi difficile avec un cheval que je connais depuis peu et face aux meilleurs cavaliers du monde, c’est incroyable. Au barrage, je me suis juste dit, allez donne tout ce que tu peux, reste concentrée. Mon entourage m’a dit que de toute façon j’avais déjà gagné en étant là.

J’ai pris juste les risques qu’il fallait. Je suis tellement fière de mon cheval. Il volait au-dessus des obstacles. Si vous m’aviez dit il y a deux ans que je gagnerais un Grand Prix 5 étoiles, ce n’était même pas un rêve. J’ai beaucoup travaillé pour ça », s’est exprimée Inès Joly à l’issue du circuit, encore sous l’émotion.

La Princesse Caroline, qui a souvent remis les trophées en compagnie de sa fille Charlotte Casiraghi, était cette fois-ci accompagnée de la Princesse Alexandra de Hanovre. Ensemble, elles ont chaleureusement félicité la grande gagnante sur la piste.

Cette victoire sensationnelle marque un véritable tournant dans la carrière de la cavalière, succédant à Julien Épaillard, vainqueur de l’édition précédente. Le public monégasque, venu nombreux pour cet événement incontournable, a également célébré cette victoire avec une ferveur sans égale.

Crédits photos : Longines Global Champions Tour / Jorge Cunha.

