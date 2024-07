La Princesse Caroline fait une apparition remarquée au Jumping de Monte-Carlo pour son association AMADE 

Le Jumping International de Monte-Carlo est marqué par la Longines Pro Am Cup Monaco, la GCL et le Longines Global Champions Tour-Grand Prix du Prince Albert II.

La Princesse Caroline n’aurait raté pour rien au monde la 19e édition du Jumping International de Monte-Carlo ! Ce rendez-vous équestre incontournable a réuni, comme chaque année, les meilleurs cavaliers mondiaux.

Après avoir assisté à la première démonstration de Simon Delestre avec Olga van de Kruishoeve, de Roger-Yves Bost, le champion olympique par équipe de Rio, de l’Américaine Jessica Springsteen, sur Naomi van het Keizershof, Caroline de Hanovre a pris part à la fameuse Longines Pro-Am Cup.

Le cavalier Simon Delestre, classé 10e au classement mondial Longines FEI ©Longines Global Champions Tour / Jorge Cunha

L’Américaine Jessica Springsteen, fille du chanteur Bruce Springsteen ©Monaco Tribune / Astrid Berges

La Princesse Caroline a inauguré les somptueux décors en céramique de Roger Capron

27 000 euros collectés pour l’AMADE

En fin de soirée, la Longines Pro-Am Cup, que l’on doit à Charlotte Casiraghi, s’est déroulée sur le parcours du Jumping International de Monte-Carlo. Associant un professionnel et un jeune amateur, cette épreuve est surtout destinée à soutenir l’association AMADE, fondée en 1963 à l’initiative de la Princesse Grace de Monaco et désormais présidée par la Princesse Caroline.

La Princesse Caroline a assisté au Jumping de Monte-Carlo pour une remise de chèque au profit de l’association AMADE ©Longines Global Champions Tour / Jorge Cunha

À l’issue des deux manches, un chèque de 27 000 euros a été remis par Diane Fissore, présidente du concours et de la Fédération Équestre de la Principauté de Monaco à l’association dédiée à la protection de l’enfance.

La monégasque Juliette Noghes qui participe à la Longines Pro-Am Cup pour l’association AMADE

©Monaco Tribune / Astrid Berges

Pour ce qui est du classement, la victoire est revenue au binôme composé de la jeune Italienne Eleonora Sanna et de la Française Inès Joly, engagées sous les couleurs Fayat Monaco, devant la Monégasque Juliette Noghes et Felipe Coutinho Mendonca Nagata pour Amade à égalité avec la Grecque Milena-Maria Pappa et l’Italien Emanuele Gaudiano qui participaient pour CTM.

Depuis 60 ans, l’AMADE aide les enfants du monde entier