Voiles Blanches: Monaco raccoglie giocattoli per i bambini in ospedale fino al 9 settembre

© Facebook Le Pirate et les Voiles Blanches

Ecco i punti di raccolta a Monaco dove consegnare i giocattoli nuovi per il Pirata Bianco.

Come ogni anno dal 2020, il Pirata Bianco dell’associazione Les Voiles Blanches salperà il 28 agosto 2024 a bordo del suo veliero Skaf. Durante il suo viaggio, attraverserà una quindicina di porti della Costa Azzurra per raccogliere il maggior numero possibile di giocattoli per i bambini malati della Fondazione Lenval.

Pubblicità

Dopo Cassis, La Ciotat, Antibes, Cannes e Saint-Tropez, farà tappa a Monaco. Fino al 9 settembre, è possibile consegnare un giocattolo, a condizione che sia nuovo e senza confezione regalo (per rispettare le norme igieniche dell’ospedale) in uno dei due punti di raccolta. Troverete una cassetta nella Hall de la Mairie e un’altra al Marché de la Condamine.

Dalla creazione delle Voiles Blanches, sono già state raccolte diverse migliaia di giocattoli © Comune di Monaco

La Principessa Charlène in visita al reparto di maternità di Monaco

Un piccolo gesto solidale che porterà sicuramente un po’ di conforto e svago ai bambini ricoverati in ospedale.