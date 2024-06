La Principessa Charlène in visita al reparto di maternità di Monaco

I neonati hanno ricevuto un’accoglienza più che calorosa per la loro nascita.

La Principessa Charlène ha piacevolmente sorpreso i neogenitori del Principato.

Come è solita in questo periodo dell’anno, venerdì 31 maggio la Principessa ha fatto visita al reparto di maternità del Centro Ospedaliero Principessa Grace (CHPG).

La principessa Charlène e lo staff del CHPG

La Principessa Charlène con i neogenitori © Éric Mathon / Palazzo del Principe

© Éric Mathon / Palazzo del Principe

© Éric Mathon / Palazzo del Principe

In quanto vicepresidente della Croce Rossa monegasca, la Principessa ha incontrato i genitori e i loro piccolini. La moglie del Sovrano ha colto l’occasione per congratularsi con i neogenitori per il loro lieto evento.

Una bella storia da raccontare ai loro figli quando saranno più grandi.

