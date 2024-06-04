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Княгиня Шарлен посетила родильный дом Монако

Автор: Théo Briand
Опубликовано 4 июня 2024
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Княгиня Шарлен с роженицей и ее младенцем © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
Автор: Théo Briand
- 4 июня 2024

Новорожденных отлично принимают.

Княгиня Шарлен преподнесла молодым родителям Княжества прекрасный сюрприз.

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Как всегда в это время года, в пятницу, 31 мая, Княгиня Шарлен посетила родильное отделение Больничного центра Княгини Грейс (CHPG).

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Княгиня Шарлен с персоналом CHPG © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
Княгиня Шарлен с молодыми родителями © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
princesse-charlene-rencontre-nouveau-bebe
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
princesse-charlene-chpg-maternité
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Вице-президент Красного креста Монако, Княгиня встретилась с молодым родителями и их новорожденными. Супруга Князя Албера II воспользовалась этой встречей, чтобы поздравить молодых родителей с радостными для них событием.

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Родителям будет, что рассказать своим детишкам, когда они немного подрастут.

Княгине Шарлен исполнилось 46 лет

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© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец