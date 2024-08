Voiles Blanches à l’horizon ! Monaco récolte des jouets pour les enfants hospitalisés jusqu’au 9 septembre

Voici les points de collecte où déposer des jouets neufs à Monaco pour le Pirate Blanc.

Comme chaque année depuis 2020, le Pirate Blanc de l’association Les Voiles Blanches prendra la mer à bord de son voilier Skaf, le 28 août 2024. Pendant son périple maritime, il passera par une quinzaine de ports de la Côte d’Azur afin de récolter le plus de jouets possibles pour les enfants malades de la Fondation Lenval.

Après Cassis, La Ciotat, Antibes, Cannes ou encore Saint-Topez, c’est à Monaco qu’il fera escale. Il est donc possible, et ce jusqu’au 9 septembre prochain, de déposer un jeu ou un jouet impérativement neuf et sans emballage cadeau (pour des raisons de protocole d’hygiène relatif au milieu hospitalier) dans l’un des deux points de collectes. Il y a un coffre positionné dans le Hall de la Mairie et un autre au Marché de la Condamine.

Plusieurs milliers de jouets ont déjà été récoltés depuis la création des Voiles Blanches © Mairie de Monaco

Un petit geste solidaire qui apportera à coup sûr un peu de réconfort et d’évasion aux enfants hospitalisés.