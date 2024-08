Les réserves de sang s’épuisent à Monaco : le CHPG lance l’alerte

Un don de sang prend moins d’une heure et est essentiel pour sauver des vies.

Alors que la période estivale bat son plein, l’hôpital de la Principauté fait face à une pénurie de sang. Le nombre de dons a chuté de manière significative ces dernières semaines, avec une baisse de 16% en juillet et de 41% rien que pour début août.

Le Docteur Mélanie Rinaudo Gaujous, cheffe de service du Centre de transfusion sanguine au Centre Hospitalier Princesse Grace, tire la sonnette d’alarme au micro de Monaco Info : « Nous avons constaté une réelle baisse des don de sang, ce qui va réellement poser des problèmes en terme de stock de produits sanguins pour les patients pris en charge au CHPG mais également au Centre Cardiothoracique et à l’IM2S ».

Pourquoi donner son sang est essentiel ?

Chaque année, ce sont entre 4500 et 5000 poches de sang qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients monégasques. Avec un seul don de sang total, ce sont trois vies qui peuvent être sauvées avec comme résultat une poche de globules rouges, une autre de plaquettes et une dernière de plasma. Or, « ces produits sanguins ont une durée de vie limitée », explique le Dr Rinaudo Gaujous : 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes et au moins un an pour le plasma.

« Nous avons besoin de tous les groupes sanguins. Bien entendu les rhésus négatifs sont moins fréquents. C’est 20% de la population générale donc le stock est souvent en tension en premier », souligne la cheffe de service du Centre de transfusion sanguine au CHPG.

Tout savoir sur le don du sang à Monaco

Donner son sang est un geste simple et rapide qui ne prend qu’une petite heure environ. Un don de sang peut s’effectuer toutes les huit semaines avec une limite de quatre fois par an pour une femme.

Pour prendre rendez-vous, il suffit de se connecter à la plateforme Monaco Santé ou d’appeler le +377 97 98 98 20.