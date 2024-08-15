Запасы крови в Княжестве иссякают: Больничный центр Княгини Грейс бьёт тревогу

Монакским пациентам необходимо от 4 500 до 5 000 пакетов крови в год © Мануель Витали (Manuel Vitali) / Дирекция по связям

Передача крови занимает всего один час, эта кровь необходима для спасения жизней.

Пока лето в самом разгаре, в больнице Княжества – нехватка крови. Количество доноров существенно сократилось в последние недели: на 16% в июле и на 41% в начале августа.

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Доктор Мелани Ринодо Гожу, начальник отделения Центра переливания крови Больничного центра Княгини Грейс, бьёт тревогу в эфире Monaco Info: «Мы констатировали реальное сокращение количества доноров, это вызывает проблемы в запасах кровепродуктов для пациентов Больничного центра Княгини Грейс, а также для Кардиоторакального центра и Ортопедической клиники.»

Зачем сдавать кровь?

Монакским пациентам необходимо от 4 500 до 5 000 пакетов крови в год. Одна-единственная передача крови может спасти три жизни, из неё получается один пакет эритроцитов, один пакет тромбоцитов и один пакет плазмы. Но «эти кровепродукты имеют сроки годности», объясняет доктор Ринодо Гожу: 42 дня для эритроцитов, 7 дней для тромбоцитов и не менее года для плазмы.

«Нам нужны все группы крови. Естественно, отрицательный резус встречается реже, всего у 20% населения, поэтому запасы этой крови иссякают первыми», подчёркивает начальник отделения Центра переливания крови Больничного центра Княгини Грейс.

Все о донорстве в Монако

Передача крови – простая и быстрая процедура, они занимает около часа. Передавать кровь можно каждые восемь недель, а женщинам – не чаще четырёх раз в год.

Чтобы записаться на приём, достаточно подключиться к платформе Monaco Santé или позвонить по номеру +377 97 98 98 20.