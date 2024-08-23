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На горизонте – Белые паруса! До 9 сентября Монако собирает игрушки для госпитализированных детей

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 23 августа 2024
pirate-voiles-blanches-monaco
© Facebook Пират и Белые паруса
Автор: Agathe Chéreau
- 23 августа 2024

Ознакомьтесь с пунктами сбора новых игрушек в Монако для Белого пирата.

28 августа, как и каждый год с 2020, Белый Пират из ассоциации Белые паруса отправится в плаванье на своём паруснике «Skaf». Во время своего путешествия он зайдёт в пятнадцать портов Лазурного берега, чтобы собрать как можно больше игрушек для больных детей фонда «Lenval».

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После Касси, Ля Сьота, Антиб, Канн и Сен-Тропе он зайдет в порт Монако. До 9 сентября вы можете сдать игры или игрушки в один из двух пунктов. Игры и игрушки обязательно должны быть новыми и без подарочной упаковки (согласно больничным правилам гигиены). Один сборочный сундук установлен в холле мэрии, а другой – на рынке Кондамин.

les-voiles-blanches-monaco
За время работы Белых парусов собрано уже несколько тысяч игрушек © Мэрия Монако

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Этот маленький жест солидарности точно поддержит и развлечёт госпитализированных детей.

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