На горизонте – Белые паруса! До 9 сентября Монако собирает игрушки для госпитализированных детей

Ознакомьтесь с пунктами сбора новых игрушек в Монако для Белого пирата.

28 августа, как и каждый год с 2020, Белый Пират из ассоциации Белые паруса отправится в плаванье на своём паруснике «Skaf». Во время своего путешествия он зайдёт в пятнадцать портов Лазурного берега, чтобы собрать как можно больше игрушек для больных детей фонда «Lenval».

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После Касси, Ля Сьота, Антиб, Канн и Сен-Тропе он зайдет в порт Монако. До 9 сентября вы можете сдать игры или игрушки в один из двух пунктов. Игры и игрушки обязательно должны быть новыми и без подарочной упаковки (согласно больничным правилам гигиены). Один сборочный сундук установлен в холле мэрии, а другой – на рынке Кондамин.

За время работы Белых парусов собрано уже несколько тысяч игрушек © Мэрия Монако

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