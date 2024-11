Auto o aereo? Il PAL-V arriva a Monaco!

Un’auto che vola, un aereo che circola su strada… questa soluzione di trasporto flessibile e rivoluzionaria attirerà sicuramente l’attenzione di aziende e privati.

Chi, bloccato in mezzo al traffico, non ha sognato di poter prendere il volo e superare l’imbottigliamento? Quello che prima era solo possibile nei film fantascientifici oggi è diventato realtà! Dal 26 al 28 novembre, osservate il cielo di Monaco perché il PAL-V Liberty circolerà sulle strade e tra le nuvole del Principato, su invito della Air League de Monaco e di Sir Stelios Haji-Ioannou.

Il PAL-V è un girocottero biposto con un’autonomia di 500 km in volo e una velocità massima di 160 km/h (100 mph).

Volare o guidare?

Bastano 5 minuti per trasformare l’auto in velivolo e viceversa.

Il PAL-V Liberty in modalità “guida” © PAL-V

In modalità “guida”, il PAL-V Liberty può raggiungere una velocità massima di 170 km/h con un’autonomia di 1300 km con un conducente e un passeggero.

In modalità “volo”, la velocità massima è di 180 km/h, con una velocità di crociera di 160 km/h. Capace di trasportare un carico utile di 264 kg, ha un’autonomia in volo che va da 400 a 500 km in una sola tappa, raggiungendo un’altitudine massima di 11.000 piedi: perfetto per la mobilità rapida e il trasporto su medie distante, oppure per missioni di sorveglianza aerea.

Il PAL-V Liberty sorvolerà Monaco dal 26 al 28 novembre © PAL-V su LinkedIn

Sono disponibili diversi modelli: il PAL-V Liberty Sport Edition ha un costo stimato in Europa di 299.000 euro, tasse e optional esclusi.

È disponibile anche un’edizione limitata del modello PAL-V Liberty Pioneer, con finiture interne ed esterne uniche e un livello di personalizzazione eccezionale. In Europa e in Nord America saranno consegnate solo 90 unità. Il prezzo stimato in Europa è di 499.000 euro, tasse e optional esclusi.

Start-up a rapporto: MonacoTech lancia un nuovo bando

Non sapete volare? Nessun problema!

Il PAL-V Liberty è un girocottero, considerato uno dei mezzi più semplici e, soprattutto, più sicuri per volare. Il Liberty è stato progettato per soddisfare i più alti standard dell’aviazione mondiale e rappresenta un’introduzione accessibile all’aviazione per chi non ha mai pilotato. Inoltre, gli istruttori della FlyDrive Academy di PAL-V vi guideranno in volo in tutta sicurezza.

Vantaggi per le aziende

Per l’uso professionale, la piattaforma modulare Liberty può essere personalizzata per soddisfare specifiche esigenze operative, compresa l’integrazione di sistemi di telecamere, radar microscopici, riconoscimento di forme da parte dell’IA, dispositivi di comunicazione, soluzioni di carico e molto altro ancora.

Inoltre, rispetto a un elicottero, il PAL-V ha costi operativi molto più bassi e offre maggiore efficienza e flessibilità.

L’Air League de Monaco (ALM) è stata fondata nel novembre 2013 come ente benefico monegasco per promuovere la cultura dell’aviazione tra i giovani di ogni estrazione a Monaco e nelle Alpi Marittime, sostenere l’aviazione e l’aerospazio e contribuire a supportare l’Air League nel Regno Unito. Il suo principale patrono è il Principe Alberto II di Monaco, mentre il presidente è Sir Stelios Haji-Ioannou.

Tra le sue tante iniziative, la Stelios Philanthropic Foundation sponsorizza il programma annuale di borse di studio e sovvenzioni della Air League. Quest’anno sono state finanziate 16 borse di studio di volo.