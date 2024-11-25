Автомобиль или вертолёт? PAL-V скоро появится в Монако!

Летающий автомобиль или ездящий вертолёт? Это гибкое и революционное транспортное решение обязательно привлечёт внимание как частных лиц, так и предприятий.

Попав в очередную пробку, кто не мечтал преодолеть её по воздуху? Вчерашняя научная фантастика сегодня стала реальностью! С 26 по 28 ноября следите за небом Монако! PAL-V Liberty будет виден на дорогах и в воздухе Княжества по приглашению Air League Монако и сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну.

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PAL-V – двухместный гирокоптер с дальностью полета 500 км и максимальной скоростью 160 км/ч (100 миль в час).

Летать или ездить?

Трансформация гирокоптера из вертолёта в автомобиль и наоборот занимает всего 5 минут.

PAL-V Liberty в автомобильном режиме © PAL-V

В автомобильной компоновке двухместный PAL-V Liberty может развивать максимальную скорость 170 км/ч с запасом хода 1 300 км.

В лётной компоновке его максимальная скорость – 180 км/ч, а крейсерская – 160 км/ч. Он может нести полезную нагрузку до 264 кг, а дальность его полёта – от 400 до 500 км за один перелёт с максимальной высотой 3 350 метров (11 000 футов), что делает его пригодным для быстрого перемещения и транспортировки на средние расстояния, а также для задач воздушного наблюдения.

PAL-V Liberty будет летать над Монако с 26 по 28 ноября © PAL-V на LinkedIn

Существует несколько моделей. Ориентировочная стоимость PAL-V Liberty Sport Edition в Европе составляет 299 000 евро без учета налогов и опций.

Также доступна ограниченная серия модели PAL-V Liberty Pioneer со «всеми опциями», уникальной внутренней и внешней отделкой и исключительным уровнем индивидуализации. Всего 90 аппаратов будут поставлены в Европу и Северную Америку. Его ориентировочная цена в Европе составляет 499 000 евро без учета налогов и опций.

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Не можете летать сами? Это – не проблема!

PAL-V Liberty – гирокоптер, известный как один из самых простых и, прежде всего, самых безопасных лётных средств. Liberty спроектирован в соответствии с самыми высокими стандартами мировой авиации. Этот гирокоптер открывает доступ в авиацию тем, кто не является пилотом. Кроме того, инструкторы PAL-V компании FlyDrive Academy могут сопровождать вас в полете для полной безопасности.

Преимущества для бизнеса

Для профессионального использования модульная платформа Liberty может быть настроена в соответствии с конкретными эксплуатационными потребностями, включая интеграцию систем камер наблюдения, микроскопических радаров, распознавания образов с помощью искусственного интеллекта, средств связи, грузовых решений и многого другого.

Кроме того, по сравнению с вертолетом, PAL-V имеет гораздо более низкие эксплуатационные расходы, обеспечивая при этом большую эффективность и гибкость.

Air League Монако (ALM) была основана в ноябре 2013 года как монакская благотворительная организация для продвижения авиационной культуры среди молодежи из всех слоев общества в Княжестве и Приморских Альпах, а также для поддержки авиации и аэрокосмической отрасли и помощи в поддержке Air League в Великобритании. Князь Монако Альбер II является её главным покровителем, а сэр Стелиос Хаджи-Иоанну – её президентом.

Среди прочей деятельности Stelios Philanthropic Foundation является спонсором ежегодной программы стипендий и грантов Air League. В этом году профинансировано 16 лётных стипендий.