Voiture ou avion ? Le PAL-V, arrive bientôt à Monaco !

Une voiture qui vole, un avion qui roule… cette solution de transport flexible et révolutionnaire ne manquera pas d’attirer l’attention tant des particuliers que des entreprises.

Pris dans un énième embouteillage, qui n’a jamais rêvé de pouvoir s’envoler et survoler la congestion ? Ce qui était autrefois l’apanage des films de science-fiction est désormais une réalité concrète ! Du 26 au 28 novembre, gardez les yeux rivés sur le ciel de Monaco, car le PAL-V Liberty circulera sur les routes et dans les airs de la Principauté, à l’invitation de l’Air League de Monaco et de Sir Stelios Haji-Ioannou.

Le PAL-V est un gyrocoptère bi-place avec une autonomie de 500 km en vol et une vitesse maximale de 160 km/h (100 mph).

Voler ou conduire ?

Il suffit de 5 minutes pour transformer le véhicule d’un avion en voiture et vice-versa.

Le PAL-V Liberty en mode conduite © PAL-V

En mode voiture, le PAL-V Liberty peut atteindre une vitesse maximale de 170 km/h et dispose d’une autonomie de conduite de 1300 km, pour un conducteur et un passager.

En mode vol, sa vitesse maximale est de 180 km/h, avec une vitesse de croisière de 160 km/h. Capable de transporter une charge utile de 264 kg, son autonomie en vol est de 400 à 500 km en une seule étape, avec une altitude maximale de 11 000 pieds, ce qui le rend adapté à la mobilité rapide et au transport sur moyennes distances, ou à des missions de surveillance aérienne.

Le PAL-V Liberty survolera Monaco du 26 au 28 novembre © PAL-V sur LinkedIn

Il existe plusieurs modèles. Le PAL-V Liberty Sport Edition a un prix estimé en Europe à 299 000 euros hors taxes et options.

Une édition limitée du modèle PAL-V Liberty Pioneer, « toutes options », avec des finitions intérieures et extérieures uniques et un niveau de personnalisation exceptionnel, est également disponible. Seulement 90 unités seront livrées en Europe et en Amérique du Nord. Son prix estimé en Europe est de 499 000 euros hors taxes et options.

Vous ne pouvez pas voler ? Pas de problème !

Le PAL-V Liberty est un gyrocoptère, réputé pour être l’un des moyens de vol les plus faciles et surtout les plus sûrs. Le Liberty est conçu pour répondre aux normes les plus élevées de l’aviation mondiale. Ce gyrocoptère offre une entrée en aviation accessible pour les non-pilotes. De plus, les instructeurs de la FlyDrive Academy de PAL-V vous accompagneront pour prendre les airs en toute confiance.

Des avantages pour les entreprises

Pour un usage professionnel, la plateforme modulaire Liberty peut être personnalisée afin de répondre à des besoins opérationnels spécifiques, y compris l’intégration de systèmes de caméras, radars microscopiques, reconnaissance de formes par IA, outils de communication, solutions de fret, et bien plus encore.

De plus, par rapport à un hélicoptère, le PAL-V présente des coûts opérationnels bien plus faibles tout en offrant une plus grande efficacité et flexibilité.

L’Air League de Monaco (ALM) a été fondée en novembre 2013 en tant qu’association caritative monégasque pour promouvoir la culture aéronautique auprès des jeunes de tous horizons à Monaco et dans les Alpes-Maritimes, soutenir l’aviation et l’aérospatial, et aider à soutenir l’Air League au Royaume-Uni. Son Prince Albert II de Monaco est son principal mécène et Sir Stelios Haji-Ioannou en est le président.

Parmi ses autres activités, la Stelios Philanthropic Foundation est sponsor du programme annuel de bourses et de subventions de l’Air League. Cette année, 16 bourses de vol ont été financées.