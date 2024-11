Turismo: la città di Nizza ruba la scena a Londra e Parigi

Nel 2024, Nizza è stata eletta “città più popolare per le vacanze” dall’agenzia Titan Travel.

Con la famosa Promenade des Anglais, le acque cristalline e il ricco patrimonio culturale, quest’anno la città della regione delle Alpi Marittime si è distinta dalle altre. Diventata virale sui social, in particolare su TikTok e Instagram, Nizza ha conquistato milioni di utenti di Internet. A pochi chilometri da Monaco e dal confine italiano, la città ha superato Londra e Parigi nella classifica delle migliori destinazioni per un city break.

Pubblicità

L’Ufficio del Turismo di Nice Côte d’Azur, diretto da Jean-Sébastien Martinez, ha introdotto alcune iniziative per gestire i flussi turistici ed evitare l’overtourism. “La nostra regione è davvero variegata e conta 51 comuni (…) Il turismo è ben distribuito e l’afflusso di visitatori è più controllato. Non ci sono resistenze o tensioni particolari nella nostra destinazione”, ha spiegato a Nice Presse. Grazie a una distribuzione più equilibrata dei visitatori, la città di Nizza è in grado di offrire un’esperienza piacevole per tutti.

Port lympia © Monaco Tribune / Théo Briand

La città ospiterà eventi importanti nel 2025

Tutto questo parlare di Nizza non andrà a scemare nel 2025, anzi! La città si prepara a ospitare grandi eventi internazionali come la Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, l’EVO, il più grande torneo di giochi di combattimento del mondo, e il primo salone della nautica sostenibile: Nice Boating Tomorrow. Sarà anche la sede di grandi eventi sportivi e culturali come la Parigi-Nizza, la mezza maratona, il Festival del Libro, il Nice Jazz Fest, l’UTMB e il Campionato del mondo Ironman.

🏆 #Nice06 sacrée destination city break la plus prisée au monde ! 🌍

Selon le "Social Travel Index" de Titan Travel, la ville séduit voyageurs avec son charme unique, sa douceur de vivre, son bord de mer et son patrimoine exceptionnel 🌴

👉https://t.co/zMljESFmms pic.twitter.com/DcNAK7Lo2o Pubblicità » — Explore Nice Côte d'Azur (@ExploreNCA) November 12, 2024

Transavia annuncia una nuova rotta per il Nord Africa dall’aeroporto di Nizza