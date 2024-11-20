В 2024 году Ницца была признана «самым популярным городом для отдыха» по версии Titan Travel.

Этот город на Лазурном побережье привлекает туристов благодаря знаменитой Английской набережной, чистым водам и богатому культурному наследию. В этом году Ницца выделяется среди других направлений, особенно благодаря популярности в социальных сетях, таких как TikTok и Instagram, где город завоевал миллионы поклонников. Расположенная всего в нескольких километрах от Монако и итальянской границы, Ницца теперь опережает такие мегаполисы, как Лондон и Париж, в рейтингах лучших мест для отдыха.

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Туристический офис Ниццы, которым управляет Жан-Себастьян Мартинес, разработал несколько инициатив для контроля за туристическими потоками и предотвращения избыточного туризма. «Наш регион очень разнообразен, в нем 51 муниципалитет. Туризм здесь распределяется равномерно, и мы стараемся лучше контролировать приток посетителей. У нас нет ощущения переполненности или напряженности», — рассказал он в интервью газете Nice Presse. Благодаря такому подходу, Ницца может предложить комфортный отдых для всех своих гостей.

Порт Лимпия © Monaco Tribune / Тео Бриан

В 2025 году Ницца станет центром крупных международных событий

В 2025 году Ницца продолжит привлекать внимание — город готовится принять несколько знаковых мероприятий, таких как Конференция ООН по океанам, крупнейший в мире турнир по файтингам EVO и уникальное шоу экологически чистых судов Nice Boating Tomorrow. Кроме того, в Ницце пройдут важные спортивные и культурные события, включая гонку Париж-Ницца, полумарафон, Книжный фестиваль, Nice Jazz Fest, UTMB и Чемпионат мира Ironman.

🏆 #Nice06 sacrée destination city break la plus prisée au monde ! 🌍

Selon le "Social Travel Index" de Titan Travel, la ville séduit voyageurs avec son charme unique, sa douceur de vivre, son bord de mer et son patrimoine exceptionnel 🌴

👉https://t.co/zMljESFmms pic.twitter.com/DcNAK7Lo2o Pеклама » — Explore Nice Côte d'Azur (@ExploreNCA) November 12, 2024

Рейсы Ницца-Вашингтон – уже со следующей весны