Tourisme : La ville de Nice vole la vedette à Londres et Paris

En 2024, la ville de Nice a été sacrée « ville la plus prisée pour les vacances » par l’agence Titan Travel.

Grâce à sa célèbre promenade des Anglais, ses eaux cristallines et son patrimoine culturel riche, la ville des Alpes-Maritimes s’est particulièrement distinguée des autres cette année. Avec une visibilité impressionnante sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, Nice a captivé des millions d’internautes. À seulement quelques kilomètres de Monaco et de la frontière italienne, la ville surpasse désormais Londres et Paris dans le classement des destinations des meilleurs city break.



Publicité

L’Office du tourisme de Nice Côte d’Azur, dirigé par Jean-Sébastien Martinez, a mis en place des initiatives pour gérer les flux touristiques et éviter le surtourisme. « Notre territoire bénéficie d’une véritable diversité avec des contours qui s’étendent sur 51 communes (…) Le tourisme est réparti et l’afflux de visiteurs mieux maîtrisé. Sur notre destination, il n’y a ni rejet ni tension particulière », a-t-il expliqué dans Nice Presse. Grâce à une répartition des visiteurs plus équilibrée, la ville de Nice réussit à offrir une expérience agréable pour tout le monde.



Port lympia © Monaco Tribune / Théo Briand

En 2025, la ville accueillera des événements majeurs

L’effervescence autour de Nice ne faiblira pas en 2025, bien au contraire ! La ville se prépare à accueillir des événements d’envergure internationale, tels que la Conférence des Nations Unies sur les océans, l’EVO, le plus grand tournoi mondial de jeux de combat, ainsi que le tout premier salon du nautisme durable : Nice Boating Tomorrow. Elle sera également le théâtre de grands événements sportifs et culturels comme le Paris-Nice, le semi-marathon, le Festival du livre, le Nice Jazz Fest, l’UTMB ou encore l’Ironman et son Championnat du monde.

🏆 #Nice06 sacrée destination city break la plus prisée au monde ! 🌍

Selon le "Social Travel Index" de Titan Travel, la ville séduit voyageurs avec son charme unique, sa douceur de vivre, son bord de mer et son patrimoine exceptionnel 🌴

👉https://t.co/zMljESFmms pic.twitter.com/DcNAK7Lo2o Publicité » — Explore Nice Côte d'Azur (@ExploreNCA) November 12, 2024

Nice bien classée dans une étude sur les « meilleures villes » où trouver un emploi