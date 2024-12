Il Palazzo del Principe di Monaco svela il suo maestoso albero di Natale e vi augura buone feste

A qualche ora dal Natale, il Palazzo del Principe ha condiviso un magico video del suo albero di Natale.

Il 2 dicembre, il Palazzo del Principe ha presentato l’annuale foto di famiglia per le festività. Il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i gemelli Jacques e Gabriella hanno posato ai piedi dell’albero di Natale per condividere le loro cartoline natalizie.

© Eric Mathon – Palazzo del Principe

Oggi, in vista del Natale, il Palazzo del Principe ha svelato un maestoso abete decorato nel cuore della residenza Principesca.

Sotto il video, la Famiglia Principesca ha scritto: “Buon Natale. In questo periodo di festa, vi porgiamo i nostri più calorosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2025”.

In this festive season, our warmest wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year 2025.

Ün acheste feste nataliçie, ve purzëmu i nostri ciü sinceri augüri per ün bon Natale e üna felice e prun bela anà 2025. »

L’ennesimo gesto premuroso rivolto alla popolazione monegasca, dopo la distribuzione di doni da parte dei Gemelli Principeschi il 18 dicembre nella Corte d’Onore del Palazzo del Principe.

I bambini monegaschi hanno ricevuto doni e dolcetti dalla Famiglia Principesca © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

