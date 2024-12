Княжеский дворец Монако представил роскошную рождественскую елку и поделился праздничными поздравлениями

В преддверии Рождества Княжеский дворец опубликовал волшебное видео, главной героиней которого стала праздничная ёлка.

2 декабря Княжеская семья представила свою традиционную семейную фотографию, символизирующую начало праздничного сезона. Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети Жак и Габриэлла позировали у подножия рождественской елки, чтобы поздравить всех с праздниками.

Эрик Матон — © Княжеский дворец

В преддверии Рождества Княжеский дворец представил великолепно украшенную елку, которая заняла центральное место в княжеской резиденции.

Вместе с видеороликом Княжеская семья поздравила всех с праздником: «Счастливого Рождества! В этот волшебный сезон мы посылаем вам наши самые теплые пожелания радостного Рождества и счастливого Нового 2025 года».

На рождественской открытке также можно увидеть пожелания на английском и монегасском языках: In this festive season, our warmest wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year 2025.

Ün acheste feste nataliçie, ve purzëmu i nostri ciü sinceri augüri per ün bon Natale e üna felice e prun bela anà 2025.

Это стало еще одним трогательным жестом со стороны Княжеской семьи в адрес жителей Монако. Немногим ранее, 18 декабря, правящая чета и их дети лично вручили детям подарки в Парадном дворе Княжеского дворца.

Маленькие монегаски получили праздничные подарки и сладости от Княжеской семьи © Управление по связям с общесвенностью / Манюэль Витали

Рождество пришло раньше времени! Жак и Габриэлла вручили подарки юным монегаскам