Княжеский дворец Монако представил роскошную рождественскую елку и поделился праздничными поздравлениями
В преддверии Рождества Княжеский дворец опубликовал волшебное видео, главной героиней которого стала праздничная ёлка.
2 декабря Княжеская семья представила свою традиционную семейную фотографию, символизирующую начало праздничного сезона. Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети Жак и Габриэлла позировали у подножия рождественской елки, чтобы поздравить всех с праздниками.
В преддверии Рождества Княжеский дворец представил великолепно украшенную елку, которая заняла центральное место в княжеской резиденции.
Вместе с видеороликом Княжеская семья поздравила всех с праздником: «Счастливого Рождества! В этот волшебный сезон мы посылаем вам наши самые теплые пожелания радостного Рождества и счастливого Нового 2025 года».
На рождественской открытке также можно увидеть пожелания на английском и монегасском языках: In this festive season, our warmest wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year 2025.
Ün acheste feste nataliçie, ve purzëmu i nostri ciü sinceri augüri per ün bon Natale e üna felice e prun bela anà 2025.
Это стало еще одним трогательным жестом со стороны Княжеской семьи в адрес жителей Монако. Немногим ранее, 18 декабря, правящая чета и их дети лично вручили детям подарки в Парадном дворе Княжеского дворца.