Рождество пришло раньше времени! Жак и Габриэлла вручили подарки юным монегаскам

В атмосфере ожидания праздника, когда до Рождества остаются считаные дни, в Парадном дворе Княжеского дворца состоялась трогательная и радостная церемония вручения подарков.

В среду, 18 декабря, Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети, Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла, приняли участие в этом событии. Рождественская ёлка в Монако давно стала символом тепла, заботы и единства.

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Принц Жак и принцесса Габриэлла, которым недавно исполнилось 10 лет, с искренней радостью вручали подарки детям в возрасте от 5 до 12 лет. Эта традиция — не просто мероприятие, а настоящий знак преемственности, который передается из поколения в поколение.

Княжеская чета с детьми не в одиночку занималась этой миссией. Принцесса Стефани вместе со своей дочерью Камиллой Готлиб присоединились к этой доброй инициативе. Более того, всего за два дня до этого принцесса Стефани уже успела подарить праздничное настроение, раздав подарки и сладости жителям геронтологического центра им. Ренье III.

Рождественская ёлка в Монако — это гораздо больше, чем просто вручение подарков. Это уникальная возможность для Княжеской семьи стать ближе к молодому поколению Княжества, разделить с ними радость, тепло и создать особенную атмосферу волшебства перед наступлением праздников.

© Эрик Матон — Фредерик Небенже — Княжеский дворец

Княжеская семья Монако представляет свою традиционную рождественскую фотографию, полную очарования и единства

© Эрик Матон — Фредерик Небенже — Княжеский дворец

© Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

© Эрик Матон — Фредерик Небенже — Княжеский дворец

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