Le Palais Princier de Monaco révèle son majestueux sapin de Noël et souhaite de belles fêtes

À quelques heures des fêtes de Noël, le Palais Princier a partagé une vidéo féerique de son sapin de Noël.

Le 2 décembre, le Palais Princier avait dévoilé l’annuelle photo de famille à l’arrivée des fêtes de fin d’année. Le Prince Albert II, la Princesse Charlène ainsi que leurs jumeaux Jacques et Gabriella, avaient pris la pose au pied du sapin pour partager leur carte de vœux.

© Eric Mathon – Palais Princier

Aujourd’hui, à l’approche du jour de Noël, le Palais Princier a dévoilé un majestueux sapin décoré, trônant au cœur de la résidence princière.

Accompagnant cette vidéo, la Famille Princière a écrit : « Joyeux Noël Merry Christmas. En ces temps de fêtes, recevez nos vœux les plus chaleureux pour un joyeux Noël et une belle et heureuse année 2025.

In this festive season, our warmest wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year 2025.

Ün acheste feste nataliçie, ve purzëmu i nostri ciü sinceri augüri per ün bon Natale e üna felice e prun bela anà 2025. »

Une nouvelle attention délicate adressée aux Monégasques, après la distribution des cadeaux par les Jumeaux Princiers, qui avait eu lieu le 18 décembre dans la Cour d’Honneur du Palais Princier.

Les enfants monégasques ont reçu, de la Famille Princière, des cadeaux et des friandises © Direction de la Communication / Manuel Vitali

