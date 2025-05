8 coworking da provare nel Principato

Sono tra i luoghi più amati dai professionisti di oggi. Monaco Tribune ha raccolto per voi gli spazi di coworking da non perdere nel Principato e i vantaggi che offrono.

1. The Office Monaco

© The Office Monaco

The Office ha aperto diversi spazi di lavoro a Monaco, tutti situati nel quartiere di Fontvieille, dove trovate The Office 1, 2 e 3. Il gruppo propone open space e uffici privati disponibili per uso illimitato. Wi-Fi, stampante, sale riunioni, cucina con bevande self-service e servizio di ricezione posta: questi sono solo alcuni dei servizi offerti.

Per quanto riguarda i prezzi: una giornata costa 20€ (IVA esclusa), solo 10€ per gli studenti! Gli uffici privati partono da 1.750€ al mese, con formule più economiche se scegliete solo l’open space.

L’Albu, 17 Avenue Albert II, 98000 Monaco

2. Wojo Monaco – Novotel Monte-Carlo

© Wojo Novotel Monte-Carlo

In una posizione ideale, a due passi dalla stazione di Monaco (uscita Monte-Carlo), il coworking del Novotel si può prenotare a ore o a giornata. Anche se più piccolo, è ben attrezzato: tavoli, sedie, poltrone, stampante e connessione internet. Per una pausa, basta scendere le scale e sedersi al bar dell’hotel. Sono disponibili anche uffici privati.

I prezzi vanno da 5€ l’ora a 15€ la mezza giornata e 25€ la giornata intera (tutti IVA esclusa). Le aziende possono optare per i piani di abbonamento che consentono l’accesso ad altri spazi Wojo in Francia, oltre alla piscina e alla palestra del Novotel Monte-Carlo.

16 Bd Princesse Charlotte, 98000 Monaco

3. IBC Monaco

© IBC Monaco

Anche questo spazio si trova a Fontvieille. IBC Monaco propone uffici privati, un open space, sale riunioni e spazi creativi. I primi sono accessibili 24/7, mentre l’open space è aperto dal lunedì al venerdì (8.30-18). Tra i servizi: terrazza, cucina e una palestra per scaricare la tensione.

I prezzi partono da 30€ al giorno (IVA esclusa). Sono disponibili pacchetti e formule a tariffe variabili in base alla nazionalità monegasca o meno del coworker.

3° e 8° piano Les Industries, 5 bis Rue de l’Industrie, 98000 Monaco

4. Monte-Carlo Business Center

Il terzo Business Center MCBC con vista sul porto © Bruno Galli

Probabilmente il più esclusivo della nostra lista, il Monte-Carlo Business Center si è guadagnato la sua fama grazie a location di prestigio: all’interno della galleria del Metropole Shopping Monte-Carlo e nel cuore del Carré d’Or. Pochi giorni prima del Grand Prix 2025, è stato inaugurato un terzo centro, affacciato sul porto, nell’edificio Luciana. Connessione ultra-veloce, open space, sala riunioni, area pranzo, reception, stampa sicura… il coworking ha tutto ciò che serve.

Per i prezzi, considerate 40€ al giorno per l’open space, 25€ la mezza giornata e 10€ l’ora (IVA esclusa). Anche qui sono proposti diversi abbonamenti mensili, a partire da 2.800€.

Le Luciana, 3 avenue JF Kennnedy, 98000 Monaco

5. Werock Monaco

© Werock Monaco

Nel cuore del Carré d’Or, Werock offre uffici e postazioni in open space, domiciliazione e supporto amministrativo per ogni tipo di azienda. Aperto dal lunedì al venerdì, 9.00–17.30, con disponibilità anche nel weekend per gli uffici privati.

Sul versante prezzi, dovete considerare 25€ al giorno (IVA esclusa). Le startup monegasche possono accedere a formule a partire da 250€ al mese (IVA esclusa).

3 avenue Saint Charles, 98000 Monaco

6. ABC Business Center

© Workin Space

Vicino alla stazione e a due passi da Fontvieille, ABC mette a disposizione 6 uffici indipendenti (da 10 a 30 m²), accessibili 24/7 se in affitto. Ci sono anche 25 postazioni in open space per chi desidera domiciliare la propria società nel Principato. La sala riunioni è attrezzata con TV, e c’è anche una zona relax con tisaneria.

La sala riunioni (fino a 10 persone) costa 35€ l’ora, 140€ la mezza giornata e 270€ la giornata intera (tutti IVA esclusa). Sono previste anche formule mensili.

5/7 Rue du Castelleretto, 98000 Monaco

7. Regus

© Regus Monte-Carlo

Presente in Francia, nel mondo e naturalmente anche a Monaco, Regus propone uffici privati e open space su misura per le aziende. A Monaco offre ambienti ampi, luminosi e molto confortevoli disponibili su richiesta.

Il costo per l’accesso al coworking parte da 245€ al mese (IVA esclusa), oppure 499€ al mese se si desidera anche un ufficio privato.

74 Boulevard d’Italie Monte Carlo Sun, 98 000 Monaco

8. AAACS – Business Center

© AAACS – Business Center

Dal 2010, AAACS propone uffici in affitto nel Principato, con ben quattro indirizzi, incluso uno al One Monte-Carlo. Gli uffici sono completamente attrezzati e possono essere condivisi; è inoltre possibile domiciliarvi la propria azienda.

L’ufficio a uso esclusivo parte da 1.500€ al mese (IVA esclusa). Altre formule sono disponibili a seconda che siate residenti monegaschi o meno.