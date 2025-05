8 espaces de coworking à essayer en Principauté

Ce sont des endroits très prisés des travailleurs. Monaco Tribune vous dresse la liste des espaces de coworking et leurs avantages en Principauté.

1. The Office Monaco

© The Office Monaco

The Office a ouvert plusieurs bureaux à Monaco. Dans le quartier de Fontvieille plus précisément, où se côtoient The Office 1, 2 et 3. Le groupe propose des open space en parallèle de bureaux privés qu’il est possible de louer pour une utilisation illimitée. Connexion internet, imprimante, salles de réunions, cuisine avec boissons en libre-service et la réception du courrier sont différents services proposés par The Office.

Côté tarifs, la journée de travail vous coûtera 20€ (hors taxes), seulement 10 si vous êtes étudiant ! Les bureaux privés sont accessibles à partir de 1750€ par mois, comptez plusieurs centaines d’euros de moins pour une formule avec accès à l’open space.

L’Albu, 17 Avenue Albert II, 98000 Monaco

2. Wojo Monaco – Novotel Monte-Carlo

© Wojo Novotel Monte-Carlo

Idéalement situé à quelques pas de la gare de Monaco (sortie Monte-Carlo), le coworking du Novotel est réservable à l’heure où à la journée. Bien que plus petit par sa taille, il n’en reste pas moins bien équipé pour quiconque souhaite venir y travailler. Plusieurs tables, chaises et fauteuils sont à disposition, en plus d’une imprimante et d’une connexion internet. Pour une petite pause, le bar de l’hôtel se situe un escalier plus bas. Des bureaux privatifs sont à disposition.

Côtés tarifs, l’heure de travail vous coûtera 5€ HT, la demie-journée 15€ HT et la journée 25€ HT. Pour les entreprises, des abonnements sont proposés, permettant d’accéder aux espaces Wojo dans d’autres villes françaises ainsi qu’à la piscine et la salle de sport du Novotel Monte-Carlo.

16 Bd Princesse Charlotte, 98000 Monaco

« Monaco Pour l’Emploi » : Un forum de recrutement arrive en Principauté

3. IBC Monaco

© IBC Monaco

Également situé dans le quartier de Fontvieille, IBC Monaco propose des bureaux privatifs, un open space, des salles de réunion ainsi que des espaces créatifs. Là où les bureaux privés sont accessibles 24/7j, l’open space est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h. Une terrasse est à disposition, en parallèle d’une cuisine pour se restaurer en plus d’une salle de sport pour décompresser de sa journée.

Côté tarifs, la journée de travail vous coûtera 30€HT. De nombreux packs et offres sont proposées, plus ou moins chers selon la nationalité monégasque ou non du coworker.

3ème & 8ème étages Les Industries 5 bis, Rue de l’Industrie, 98000, Monaco

4. Monte-Carlo Business Center

Le troisième Business Center MCBC avec vue sur le port © Bruno Galli

Certainement le plus haut de gamme de notre liste, le Monte-Carlo Business Center tient sa réputation de ses emplacements privilégiés, au cœur de la galerie commerçante du Metropole Shopping Monte-Carlo et dans le quartier du Carré d’Or. Un troisième site a vu le jour, quelques jours avant le Grand Prix en mai 2025, sur le port de Monaco dans le bâtiment Luciana. Internet haut-débit, open space, salle de réunion, espace déjeuner, réception, impression sécurisée… L’espace de coworking est très complet.

Côté tarifs, la journée de travail en open space vous coûtera 40€ HT, 25€ HT la demie-journée et 10€ HT l’heure. Ici également, plusieurs offres mensuelles sont proposées à partir de 2800€.

Metropole Shopping Monte-Carlo, 17 Av. des Spélugues, 98000 Monaco

5. Werock Monaco

© Werock Monaco

Dans le Carré d’Or de la Principauté, Werock propose la location de bureau et open space, la domiciliation et l’assistance administrative pour toutes formes de sociétés. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et toute la semaine en ce qui concerne les bureaux privés.

Côté tarifs, la journée en espace de coworking vous coûtera 25€ HT et les offres démarrent à partir de 250€ HT par mois pour les startups monégasques !

3 avenue Saint Charles, 98000 Monaco

Flavio Briatore sur le point d’atteindre les 100 millions de chiffre d’affaires avec Majestas

6. ABC Business Center

© Workin Space

Situé près de la gare de Monaco et à deux pas de Fontvieille, ABC compte 6 bureaux indépendants entre 10m2 et 30m2 accessibles 24/7 en cas de location. 25 postes open space son également disponibles pour toutes les personnes souhaitent domicilier leur société en Principauté. Une salle de réunion avec installation TV est également à disposition, ainsi qu’un espace de détente et tisanerie.

Côté tarifs, la salle de réunion, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes est au prix de 35€ HT l’heure, 140€ HT la demie-journée et 270€ HT la journée complète. Plusieurs offres mensuelles sont également proposées.

5/7 Rue du Castelleretto, 98000 Monaco

7. Regus

© Regus Monte-Carlo

En France, dans le monde et à Monaco, Regus propose des bureaux privatifs et des open space pour les sociétés. À Monaco, de grands espaces très spacieux et lumineux sont disponibles sur demande et offrent un grand confort.

Côtés tarifs, l’accès au coworking coûte à partir de 245€ HT par mois et 499€ par mois pour avoir, en plus, accès à un bureau privatif.

74 Boulevard d’Italie Monte Carlo Sun, 98 000 Monaco

8. AAACS – Centre d’affaires

© AAACS – Centres d’affaires

Depuis 2010, AAACS propos des bureaux à louer en Principauté, à quatre adresse différentes dont une au One Monte-Carlo, la seule sur place. Les bureaux sont équipés, peuvent être partagés et, en parallèle, il est possible d’y domicilier sa société.

Côté tarifs, le bureau exclusif est accessible à partir de 1 500€ HT mensuels. D’autres offres, plus ou moins chères selon la nationalité monégasque de l’intéressé, sont disponibles.