8 коллективных офисов Княжества

Это – очень популярные места. Monaco Tribune представляет коллективные офисы Княжества и их преимущества.

1. The Office Monaco

© The Office Monaco

Концерн The Office открыл несколько деловых точек в Монако. В частности, в квартале Фонвьей рядом стоят The Office 1, 2 и 3. Концерн предлагает офисы открытого типа и отдельные офисы, которые можно арендовать на неограниченный срок. Среди услуг The Office – подключение к интернету, принтер, залы заседаний, кухня с возможностью самостоятельного приготовления напитков и приём почты.

День работы обойдется вам в 20 евро (без учёта НДС), а если вы студент, – то всего в 10 евро! Стоимость отдельных офисов начинается от 1 750 евро в месяц, а с доступом в офисы открытого типа – на несколько сотен евро дешевле.

L’Albu, 17 Avenue Albert II, 98000 Монако

2. Wojo Monaco – Novotel Monte-Carlo

© Wojo Novotel Monte-Carlo

Коллективный офис в Novotel расположен всего в нескольких шагах от железнодорожного вокзала Монако (остановка «Монте-Карло») и может быть забронирован по часам или по дням. Несмотря на свою скромную площадь, он отлично оборудован для тех, кому надо поработать. В наличии – несколько рабочих столов, стульев и кресел, а также принтер и подключение к интернету. Для быстрого перекуса можно посетить бар отеля, расположенный на один пролет ниже по лестнице. Также предлагаются отдельные офисы.

Час работы обойдется вам в 5 евро без учёта НДС, полдня – в 15 евро без учёта НДС и день – в 25 евро без учёта НДС. Предприятиям предлагаются абонементы, дающие доступ к офисам Wojo в других городах Франции, а также к бассейну и тренажерному залу в отеле Novotel Monte-Carlo.

16 Bd Princesse Charlotte, 98000 Монако

«Трудоустройство в Монако»: в Княжестве открывается форум трудоустройства

3. IBC Монако

© IBC Monaco

IBC Monaco, также расположенный в квартале Фонвьей, предлагает отдельные офисы, офис открытого типа, залы заседаний и креативные пространства. Отдельные офисы доступны круглосуточно, а офис открытого типа работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:00. В распоряжении гостей – терраса, кухня и тренажерный зал, где можно расслабиться после насыщенного рабочего дня.

Рабочий день обойдется вам в 30 евро без учёта НДС. Доступно множество пакетов предложений, более или менее дорогих в зависимости от того, является ли заказчик гражданином Монако или нет.

3 и 8 этажи Les Industries 5 bis, Rue de l’Industrie, 98000, Монако

4. Monte-Carlo Business Center

Третий бизнес-центр MCBC с видом на порт © Брюно Галли (Bruno Galli)

Безусловно, самый престижный в нашем списке, Monte-Carlo Business Center обязан своей репутацией выгодному расположению в самом сердце торгового центра Metropole Shopping Monte-Carlo и в районе Золотого квадрата. Третий центр был открыт за несколько дней до Гран-при в мае 2025 года в здании Luciana порта Монако. Высокоскоростной интернет, офис открытого типа, зал заседаний, ресторанная зона, ресепшн, безопасная печать… Коллективный офис полностью укомплектован.

День работы в офисе открытого типа обойдется вам в 40 евро без учёта НДС, полдня – 25 евро без учёта НДС и час – 10 евро без учёта НДС. Здесь также предлагаются месячные абонементы от 2 800 евро.

Le Luciana, 3 avenue JF Kennnedy, 98000 Монако

5. Werock Monaco

© Werock Monaco

В Золотом квадрате Княжества компания Werock предлагает аренду отдельных офисов и офисов открытого типа, прописку и административную помощь для всех типов компаний. Офисы открыты с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30, а отдельные офисы – всю неделю.

День в коллективном офисе обойдется вам в 25 евро без учёта НДС, а предложения для стартапов из Монако начинаются от 250 евро в месяц без учёта НДС!

3 avenue Saint Charles, 98000 Монако

Торговый оборот концерна Majestas Флавио Бриаторе скоро достигнет 100 миллионов

6. ABC Business Center

© Workin Space

Недалеко от железнодорожного вокзала Монако и в двух шагах от Фонвьей ABC предлагает 6 отдельных офисов площадью от 10 до 30 м², доступных для аренды круглосуточно и без выходных. Для желающих прописать свою компанию в Княжестве также доступны 25 рабочих мест в офисе открытого типа. Также предлагается зал заседаний с телевизором, комната отдыха и травяной чай.

Стоимость аренды зала заседаний на 10 человек составляет 35 евро без учёта НДС в час, 140 евро без учёта НДС за полдня и 270 евро без учёта НДС за полный день. Также доступно несколько месячных абонементов.

5/7 Rue du Castelleretto, 98000 Монако

7. Regus

© Regus Monte-Carlo

Во Франции, по всему миру и в Монако Regus предлагает компаниям отдельные офисы и офисы открытого типа. В Монако по запросу предоставляются большие, очень просторные и светлые помещения, обеспечивающие максимальный комфорт.

Доступ к коллективному офису обойдется от 245 евро в месяц без учёта НДС и от 499 евро в месяц за дополнительный доступ к отдельному офису.

74 Boulevard d’Italie Monte Carlo Sun, 98 000 Монако

8. Бизнес-центры AAACS

© Бизнес-центры AAACS

С 2010 года AAACS сдаёт в аренду офисы в Княжестве по четырём разным адресам, включая офис в One Monte-Carlo, единственный на месте. Офисы оборудованы, могут использоваться совместно и, в то же время, там можно прописать свою компанию.

Аренда отдельного офиса обойдется вам от 1 500 евро в месяц без учёта НДС. Доступны и другие предложения, более или менее дорогие в зависимости от наличия у клиента гражданства Монако.