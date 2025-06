Un documento storico su Monaco scoperto negli archivi imperiali di Vienna

Il Club Tedesco Internazionale di Monaco ha riportato a casa un tesoro storico durante il suo viaggio annuale nella capitale austriaca.

Il tradizionale viaggio a Vienna del Club Tedesco Internazionale di Monaco si è trasformato in una vera e propria caccia al tesoro. I membri del Club non solo hanno ammirato le meraviglie dell’antica capitale imperiale, ma hanno anche scoperto un documento storico eccezionale riguardante il Principato, conservato da secoli negli archivi della Hofburg.

Incontro diplomatico di alto livello

Il viaggio è iniziato con un’importante tappa istituzionale. I membri del Club hanno avuto l’onore di incontrare Lorenzo Ravano, Ambasciatore di Monaco in Germania e Austria, insieme ai Consoli Onorari di Monaco in Germania, Austria e Polonia, riuniti a Vienna per una sessione diplomatica.

Yu-Ra e Patrick Wetzel, co-presidenti, Beatrix Baronne von Dellingshausen, co-presidente, Véronique Dorda, il Console Onorario Christian Dorda, l’Ambasciatore Lorenzo Ravano e sua moglie Claudia Ravano © CAI

Sulle tracce dello splendore imperiale

Il programma culturale si è rivelato particolarmente ricco. I partecipanti hanno visitato l’imponente residenza imperiale di Schönbrunn e hanno avuto accesso esclusivo al magnifico Palazzo privato dei Principi del Liechtenstein. Il soggiorno viennese è proseguito con una visita alla celebre ruota panoramica del Prater e una serata memorabile all’Opera: dalla storica loggia imperiale del Staatsoper, il gruppo ha assistito a una rappresentazione de Il Trovatore di Verdi.

Christian Dorda, Console Onorario di Monaco a Vienna, ha accolto il gruppo nella sua cancelleria con una vista mozzafiato sul Ring, il celebre viale monumentale della capitale austriaca.

Nei laboratori dei fornitori imperiali

L’immersione nella storia è continuata con la visita agli antichi fornitori della doppia monarchia asburgica, le cui attività sono oggi gestite dai discendenti dei fondatori originali.

Il gruppo ha scoperto i segreti dei tessuti di lusso da Jungmann & Neffe, ammirato le creazioni del gioielliere Köchert (lo stesso che realizzava le celebri stelle di diamanti per i capelli dell’imperatrice Sissi), ed esplorato gli atelier della cristalleria Lobmeyr e della manifattura di argenteria Jarosinski & Vaugoin.

La scoperta del secolo negli archivi della Hofburg

Il momento clou del viaggio si è svolto nell’imponente biblioteca della Hofburg, costruita sotto l’imperatore Carlo VI. Una coppia di membri del Club, curiosa di approfondire il patrimonio storico monegasco, ha chiesto alla direttrice dell’istituto se vi fossero documenti riguardanti Monaco negli archivi imperiali.

La sorpresa è stata incredibile: un documento eccezionale, contenente una mappa di Monaco e di Nizza e testimonianza del passaggio del protettorato dalla Spagna alla Francia e del trattato di Péronne del 1641, giaceva dimenticato da secoli nella collezione. Grazie alla generosità di questa coppia di membri, il prezioso documento è ora sotto il “protettorato” del Club Tedesco Internazionale di Monaco.

Scoperto negli archivi della Biblioteca imperiale della Hofburg, il documento è stato donato al Club © CAI

