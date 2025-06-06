В венских императорских архивах найден исторический документ о Монако

Немецкий международный клуб Монако привёз в Княжество историческое сокровище из своей ежегодной поездки в австрийскую столицу.

Традиционная ежегодная поездка Немецкого международного клуба Монако в Вену превратился в настоящую охоту за сокровищами. Участники не только насладились великолепием бывшей имперской столицы, но и получили в руки исключительный исторический документ, касающийся Княжества, который на протяжении столетий хранился в архивах Хофбурга.

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Дипломатическая встреча на высшем уровне

Поездка началась с главного официального мероприятия. Члены Клуба имели честь встретиться с Лоренцо Равано, послом Монако в Германии и Австрии, в сопровождении его коллег, почётных консулов Монако в Германии, Австрии и Польше, собравшихся в Вене на дипломатическую рабочую сессию.

Ю-Ра и Патрик Ветцель, сопредседатель, баронесса Беатрикс фон Деллингсхаузен, сопредседатель, Вероник Дорда, почётный консул Кристиан Дорда, посол Лоренцо Равано и его супруга Клаудия Равано © CAI

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По следам имперского величия

Культурная программа была особенно насыщенной. Участники осмотрели величественную императорскую резиденцию Шёнбрунн, а затем получили эксклюзивный доступ в великолепный частный дворец князей Лихтенштейна. Знакомство с Веной продолжилось посещением знаменитого колеса обозрения в Пратере и исключительным вечером в опере: из императорской ложи Государственной оперы они восхитились «Трубадуром» Верди.

Почётный консул Монако в Вене Кристиан Дорда устроил приём для группы в своей канцелярии, откуда открывается захватывающий вид на Ринг – знаменитый бульвар австрийской столицы.

В мастерских императорских поставщиков

Погружение в историю сопровождалось посещением бывших поставщиков Габсбургской дуалистической монархии, работа которых продолжается под руководством потомков первых владельцев.

Группа узнала секреты производства роскошных тканей в Jungmann & Neffe, полюбовалась творениями ювелира Кёхерта (того самого, который создал знаменитые бриллиантовые звёзды, украшавшие волосы императрицы Сисси), а также посетила хрустальные мастерские Lobmeyr и фабрику серебряных изделий Jarosinski & Vaugoin.

Открытие века в архивах Хофбурга

Изюминкой поездки стала импозантная библиотека Хофбурга, построенная при императоре Карле VI. Несколько членов Клуба, интересующихся наследием Монако, обратились к директору заведения с вопросом о возможном наличии в императорских архивах документов, касающихся Монако.

Сюрприз: исключительный документ, содержащий карту Монако и Ниццы, свидетельствующий о передаче протектората от Испании Франции и Пероннском договоре 1641 года, на протяжении столетий хранился в запасниках библиотеки. Благодаря щедрости этой пары членов, историческое сокровище теперь находится под «протекторатом» Немецкого международного клуба Монако.

Обнаруженный в архивах Императорской библиотеки Хофбурга документ был передан в дар Клубу © CAI

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