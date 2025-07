Lisa Pou conquista la prima medaglia del Principato nel nuoto

La nuotatrice monegasca di 26 anni ha conquistato il bronzo nella 10 km in acque libere ai Campionati del mondo di Singapore, regalando così al Principato la sua prima medaglia mondiale negli sport acquatici.

Lisa Pou si è classificata terza nella gara femminile dei 10 chilometri in acque libere mercoledì a Singapore, con sei secondi di distacco dall’australiana Moesha Johnson, che ha vinto la competizione. Con questo risultato, Monaco conquista la prima medaglia della sua storia ai Mondiali di sport acquatici. Ad oggi, il Principato non aveva mai ottenuto una medaglia olimpica in nessuna disciplina.

La gara si è svolta in condizioni particolarmente difficili, con una temperatura dell’acqua di 30 gradi e onde significative. L’evento era già stato rinviato due volte a causa della scarsa qualità dell’acqua.

«Significa molto per me», ha dichiarato Lisa Pou al termine della gara, come riportano World Aquatics e Swimswam. «Non è stato facile, soprattutto all’inizio di questa stagione: ho avuto qualche problema fisico. È un bellissimo regalo per concludere bene quest’anno. Faceva davvero molto caldo. Di solito preferisco nuotare a 19 gradi Celsius, come molte ragazze. Oggi è stata dura per tutte. Ma ce l’abbiamo fatta, e abbiamo concluso alla grande.»

Il sindaco di Monaco e i membri del consiglio comunale hanno voluto congratularsi con Lisa con un post su Facebook, celebrando questa performance storica per il Principato.

Una carriera in costante crescita

Originaria di Fréjus, nel Var, ed ex membro della nazionale francese, dal 2023 Lisa Pou ha scelto di difendere i colori di Monaco. È stata la prima atleta monegasca a qualificarsi ufficialmente per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha chiuso al 18° posto. Ai precedenti Mondiali di Doha si era classificata nona, dimostrando una progressione costante che l’ha portata sul podio di Singapore.

