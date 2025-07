Lisa Pou ramène la première médaille de Monaco en natation

Lisa Pou accompagnée de son entraineur et de Théo Druenne, l'an dernier au Stade Nautique Rainier III avant leur départ pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 © Mairie de Monaco

La nageuse monégasque de 26 ans a décroché le bronze sur 10 km en eau libre aux Championnats du monde de Singapour, elle offre ainsi à la Principauté sa toute première médaille mondiale en sports aquatiques.

Lisa Pou a terminé troisième de l’épreuve féminine du 10 kilomètres en eau libre mercredi à Singapour, six secondes derrière l’Australienne Moesha Johnson qui s’est imposée. Avec cette performance, Monaco remporte la première médaille de son histoire aux championnats du monde d’aquatique. Jusqu’à présent, la Principauté n’avait jamais remporté de médaille olympique dans aucun sport.

La course s’est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles, avec une température de l’eau atteignant 30 degrés et des vagues importantes. L’épreuve avait déjà été reportée à deux reprises en raison de la mauvaise qualité de l’eau.

« Cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Lisa Pou après sa course, rapporté par World Aquatics et Swimswam. « Ce n’était pas facile, surtout au début de cette saison, j’ai eu quelques problèmes avec mon corps. C’est un beau cadeau pour finir cette saison très bien. Il faisait vraiment très chaud. Normalement, je préfère nager à 19 degrés Celsius, comme certaines filles. Aujourd’hui a été vraiment difficile pour tout le monde. Nous l’avons surmonté et avons très bien terminé aujourd’hui.»

Le maire de Monaco et les membres du conseil communal ont par ailleurs adressé, dans un post Facebook, leurs félicitations à la Monégasque pour sa performance historique.

Une carrière en progression constante

Native de Fréjus dans le Var et ancienne membre de l’équipe de France, Lisa Pou a choisi de défendre les couleurs de Monaco depuis 2023. Elle était devenue la première athlète monégasque à se qualifier officiellement pour les Jeux olympiques de Paris 2024, où elle avait terminé 18e. Aux derniers Championnats du monde de Doha, elle avait fini neuvième, montrant une progression constante qui l’a menée sur le podium singapourien.

