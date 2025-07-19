Пловчиха Лиза Пу принесла Монако первую медаль

Лиза Пу со своим тренером и Тео Дрюэнном в прошлом году на водном стадионе «Ренье III» перед отъездом на Олимпийские игры 2024 года в Париже © Мэрия Монако

26-летняя пловчиха из Монако завоевала бронзу на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира в Сингапуре, принеся Княжеству первую в истории медаль чемпионата мира по водным видам спорта.

В среду Лиза Пу заняла третье место в женском заплыве на 10 км на открытой воде в Сингапуре, уступив шесть секунд австралийке Моеше Джонсон. Благодаря этому выступлению Монако завоевало свою первую в истории медаль на чемпионате мира по водным видам спорта. До сих пор Княжество ни разу не выигрывало олимпийскую медаль ни в одном виде спорта.

Заплыв проходил в особо сложных условиях: температура воды достигала 30 градусов, были большие волны. Заплыв уже дважды откладывали из-за плохого качества воды.

«Это очень много значит для меня», сказала Лиза Пу после заплыва, как сообщает World Aquatics и Swimswam. «Это было нелегко, особенно в начале этого сезона, у меня были некоторые физиологические проблемы. Это прекрасный подарок на конец сезона. Было очень жарко. Обычно я предпочитаю плавать при температуре 19 градусов Цельсия, как и некоторые другие девушки. Сегодняшний день был действительно трудным для всех. Мы преодолели это и сегодня финишировали очень хорошо».

Мэр Монако и члены муниципального совета также направили в Facebook свои поздравления монегасской пловчихе с ее историческим выступлением.

Париж 2024: Лиза Пу заняла 18-е место в марафонском заплыве на 10 км

Карьера в постоянном развитии

Уроженка Фрежюса в департаменте Вар и бывший член сборной Франции Лиза Пу решила выступать за Монако с 2023 года. Она стала первой спортсменкой из Монако, официально прошедшей квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже, где она заняла 18-е место. На последнем чемпионате мира в Дохе она заняла девятое место, демонстрируя постоянный прогресс, который привёл ее на пьедестал почета в Сингапуре.

Брасс, кроль и баттерфляй: Советы Лизы Поу по плаванью