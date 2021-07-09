











Молодая французская пловчиха, имеющая лицензию в клубе AS Monaco, дала нам советы по плаванью. Независимо от того, предпочитаете ли вы плаванье на спине, брасс или кроль, у Лизы Поу (Lisa Pou) есть несколько советов.

По средам Лиза Поу плавает около двух часов. Это на два часа меньше, чем в другие недели, поэтому ей удалось найти время на разговор о плаванье. Мы встретились в новом пляжном комплексе Ларвотто: «Я давно здесь не была, сейчас это место отлично выглядит!». Большая надежда клуба AS Monaco по плаванью рассказала нам о карьере, целях, увлечениях и о жизни пловца.

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Прежде чем познакомить вас ближе с героиней, предлагаем небольшой гид по плаванью от Лизы Поу. 22-летняя пловчиха тренируется в бассейне стадиона Nautique Rainier III, а ее соревнования проводят в открытой воде — в море, реках или озерах. Пляж Ларвотто наконец готов принимать посетителей. Но, прежде чем войти в Средиземное море, есть несколько советов по плаванью. Может, попробуем новый стиль?

Плыть как бабочка

Лично я плохо разбираюсь в бабочках (смеется). Баттерфляй — это взрывной стиль плаванья, который может быть энергозатратным. Если в заплыве на 200 метров использовать стиль баттерфляй на пределе сил, то финишировать будет сложно. Баттерфляй — это стиль, который требует больше всего кислорода, в таком заплыве сильно напрягаются ноги. Часто именно работа ног требует больше всего энергии.

Для меня ключевым моментов в стиле баттерфляй является координация. Движение идет от головы к плечам, тазу, затем к ногам, при этом нужно оставаться расслабленным. Не нужно стараться делать все слишком быстро, сначала овладейте правильной техникой. Чтобы плыть как бабочка нужно этого хотеть и не бояться опустить голову под воду.

Плаванье на спине

Во время плаванья на спине важна работа мышц. Напрягите пресс и ягодицы. Часто у плавающих на спине людей ягодицы или ноги уходят под воду. Важно быть в тонусе, потому что, если вы начнете тонуть, ваша прямая линия будет уже не очень прямой, что создаст сопротивление.

Цель в плаванье — создавать как можно меньше сопротивления. Если корпус будет оставаться прямым, дело пойдет быстрее. Нужно не противостоять воде, а двигаться вместе с ней. Плаванье на спине — это более расслабляющий стиль, люди плавают так, когда устают. Это единственный вид, при котором можно постоянно дышать, ведь нос всегда находится над водой.

Брасс

Большинство пловцов не знают, как плавать брассом, и это немного раздражает. Я и себя отношу к их числу (смеется). Люди много занимаются техникой, но часто не высовывают голову из воды и просто делают «ножницы». Если посмотреть на лучших пловцов брассом, то стиль похож на баттерфляй. Все дело в координации.

В баттерфляе есть волнообразное движение, чтобы уйти под воду, оставаясь при этом как можно больше на поверхности. В брассе то же самое. Вы должны сохранять правильную координацию все время.

Кроль

Кроль — основной стиль плаванья. Это быстрый базовый метод. Нужно стараться держаться ровно, потому что быстрые повороты просто бесполезны. Единственная часть тела, которая должна поворачиваться, это голова. Нужно пытаться поворачивать только голову, не двигать тазом, сохраняя равновесие. Руки и ноги должны быть расслаблены.

Некоторые пловцы практически не используют свои ноги. Вот, например, моя тактика: все зависит от типа заплыва. Если это спринт, то важны гребки. На короткой дистанции они не нужны. Кроль также позволяет проплывать большие расстояния. Пять километров в стиле баттерфляй, например — это почти невозможно!