Dove giocare a golf vicino a Monaco? La nostra guida ai campi più belli della Costa Azzurra

Sognate un green con vista sul Mediterraneo o un campo da campionato tra le colline? Ecco la nostra selezione dei golf club da non perdere nei dintorni di Monaco.

Che siate golfisti esperti o appassionati in cerca di uno sport rilassante, la Costa Azzurra offre club d’eccezione a pochi minuti dal Principato. Abbiamo selezionato i migliori campi da golf facilmente raggiungibili da Monaco, con tutte le informazioni pratiche per viverli al meglio quest’estate.

Monte‑Carlo Golf Club (La Turbie)

Una vista mozzafiato su Monaco e un campo tecnico a 900 metri d’altitudine

© Monte Carlo Golf Club

A soli 25 minuti da Monaco, il Monte-Carlo Golf Club regala un panorama spettacolare sul Mediterraneo e sulle Alpi. Progettato dal celebre architetto Willie Park Jr, il campo a 18 buche (par 71) è tecnico, collinare e curato nei minimi dettagli. Ideale per chi cerca eleganza e sfida, il club riflette lo stile di vita raffinato di Monaco. Atmosfera discreta e servizi di alto livello lo rendono un must in uno scenario unico.

Indirizzo: Route du Mont-Agel, La Turbie

Orari: tutti i giorni su prenotazione, dalle 8:00 alle 19:00. Ristorante chiuso il lunedì a pranzo. Club-house e bar aperti fino alle 18:00

Green fee: da 140 € a 170 €, a seconda della stagione e del giorno

Prenotazioni e tariffe consultabili sul sito ufficiale

Royal Mougins Golf Club (Mougins)

Lusso, performance e servizi a cinque stelle su un campo da campionato

© Golf Royal Mougins

A circa 45 minuti da Monaco, questo golf club privato è uno dei più rinomati della regione. Firmato Robert von Hagge, il campo a 18 buche (par 71) si snoda tra valloni boscosi e ostacoli d’acqua. Il Royal Mougins colpisce anche per i suoi servizi di altissimo livello: spa, hotel, coaching personalizzato, pro shop, ristorante gourmet. Con la formula “Member for a Day”, potete vivere un’esperienza di golf esclusiva, anche solo per un giorno.

Indirizzo: 424 avenue du Roi, Mougins

Orari estivi (fino a fine settembre): 7:30 – 20:00, tutti i giorni

Green fee: 195 € in alta stagione, 130–145 € in bassa stagione (cart inclusa)

Noleggio attrezzatura e info aggiuntive sul sito ufficiale

Golf Country Club de Cannes‑Mougins

Un tracciato prestigioso immerso nella natura

© Cannes Mougins Golf

Campo storico inaugurato nel 1926, combina alla perfezione tecnica e paesaggi incantevoli. Situato all’interno di un parco naturale protetto, il Golf de Cannes-Mougins (18 buche, par 72) è noto per i fairway curati, i numerosi ostacoli d’acqua e l’atmosfera tranquilla. Aperto anche ai visitatori, è un’ottima opzione per chi desidera evitare i circoli troppo esclusivi. Perfetto per chi cerca prestazioni sportive e relax.

Inidrizzo: 1175 avenue du Golf, Mougins

Orari: aperto tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00 (in estate)

Green fee: tra 150 € e 175 € a seconda della formula. Partenze nel tardo pomeriggio tra 100 € e 120 €

Prenotazioni e maggiori informazioni sulle tariffe sul sito ufficiale

Nice Golf Country Club

Accessibile, rapido, ideale per allenarsi o iniziare

© Golf de Nice

A circa mezz’ora da Monaco, questo campo a 9 buche è perfetto per chi ha poco tempo o per i principianti. Dotato di impianti moderni (practice, putting green, coaching), il Nice Golf Country Club propone un’esperienza conviviale del golf in città. Ottimo per una sessione veloce o un primo approccio, a pochi minuti dal centro di Nizza.

Indirizzo: 698 boulevard du Mercantour, Nizza

Orari estivi (fino al 30 settembre): 8:00 – 19:30, tutti i giorni

Green fee: da 30–35 €, tariffa bambini (<15 anni): 20–30 €

Maggiori informazioni sugli abbonamenti sul sito ufficiale

Golf Club de Menton

Un club familiare con vista mare per scoprire il golf da un’altra prospettiva

© Golf Club de Menton

Discreto ma ricco di fascino, il Golf Club de Menton offre un campo Pitch & Putt a 6 buche, ideale per imparare o per divertirsi in famiglia. Grazie alla sua attivissima scuola golf, ai corsi per bambini e alla splendida vista sul mare, è una scelta accessibile e accogliente, a soli 30 minuti dal Principato.

Indirizzo: Corniche des Serres de la Madone, Mentone

Orari: aperto dal 2 maggio al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00

Per prenotare mezza giornata o una giornata intera, chiamare il +33 6 17 98 25 82

Attenzione all’idratazione

Durante l’estate, le temperature sulla Costa Azzurra superano facilmente i 30 °C, soprattutto nelle ore centrali della giornata. È quindi fondamentale partire ben equipaggiati: abbigliamento traspirante, cappello o visiera a tesa larga, occhiali da sole e crema solare SPF 50.

Dove trovare refrigerio a Monaco?

Idratarsi è fondamentale: portate con voi una o due borracce riutilizzabili, poiché alcuni campi offrono pochi punti d’acqua lungo il percorso. La disidratazione può causare stanchezza, perdita di concentrazione o malessere. Per questo motivo, è consigliabile giocare al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando il sole è meno forte, e utilizzare una golf cart se non si è abituati a camminare su terreni collinari.