Где поиграть в гольф рядом с Монако: лучшие поля Лазурного Берега

Хотите поиграть на поле с видом на море или попробовать силы на чемпионском маршруте среди холмов? Мы собрали для вас лучшие гольф-клубы недалеко от Монако.

Если вы давно в гольфе или просто ищете интересный способ провести время на свежем воздухе, Лазурный Берег — идеальное место. Всего в нескольких минутах от Монако находятся поля на любой вкус: от элитных до демократичных, от технически сложных до семейных. В нашем путеводителе — проверенные адреса, полезная информация и советы, которые помогут вам спланировать идеальный летний раунд.

Monte-Carlo Golf Club (Ля-Тюрби)

Потрясающие виды на Монако и сложное поле на высоте 900 метров

© Monte Carlo Golf Club

Всего в 25 минутах езды от Монако — и вы уже на высоте почти километра над уровнем моря, среди прохлады и панорам Средиземного моря и Альп. Именно здесь расположился Monte-Carlo Golf Club — клуб с историей, атмосферой и характером. Поле на 18 лунок (пар 71), спроектированное Уилли Парком-младшим, непростое: рельеф холмистый, подход требует точности, а ухоженность — безупречная. Это место для тех, кто ценит стиль, любит настоящий спортивный вызов и не готов идти на компромиссы в вопросе комфорта. Тихая атмосфера, элегантная инфраструктура, панорамные виды — и всё это в духе Монако.

Адрес: Route du Mont-Agel, Ля-Тюрби

Часы работы: ежедневно по предварительной записи, с 8:00 до 19:00. Ресторан по понедельникам закрыт на обед. Клубный дом и бар — до 18:00.

Стоимость игры: от 140 до 170 евро (в зависимости от дня и сезона)

Бронирование и детали — на официальном сайте клуба.

Royal Mougins Golf Club (Мужен)

Роскошь, высокий уровень и пятизвездочный сервис на поле для чемпионатов

© Golf Royal Mougins

Расположенный примерно в 45 минутах езды от Монако, этот частный клуб считается эталоном гольфа на Лазурном Берегу. Поле на 18 лунок (пар 71), созданное Робертом фон Хагге, проходит сквозь лесистые холмы и водные преграды, предлагая уникальные игровые сценарии. Royal Mougins предлагает исключительный сервис: спа, бутик-отель, индивидуальные тренировки, про-шоп и гастрономический ресторан. В рамках программы «Member for a Day» гости могут насладиться атмосферой клуба на один день.

Адрес: 424 avenue du Roi, Мужен

Летний график: ежедневно с 7:30 до 20:00 (до конца сентября)

Стоимость игры: 195 евро в высокий сезон; 130–145 евро в низкий сезон (включая гольф-кар)

Подробности и аренда оборудования — на сайте клуба.

Golf Country Club de Cannes-Mougins

Престижное поле в окружении природы

© Cannes Mougins Golf

Историческое поле, созданное в 1926 году, идеально сочетает эстетику и сложность игры. Гольф-клуб расположен в охраняемой природной зоне. Это поле на 18 лунок (пар 72) славится ухоженными фервеями, водными преградами и полной тишиной — настоящая находка для тех, кто предпочитает открытую атмосферу закрытым клубам.

Адрес: 1175 avenue du Golf, Мужен

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 (в летний период)

Стоимость игры: от 150 до 175 евро — в зависимости от выбранного пакета. Тариф на игру во второй половине дня: от 100 до 120 евро

Бронирование и детали — на официальном сайте клуба.

Nice Golf Country Club

Доступное поле для тренировок и первых шагов в гольфе

© Golf de Nice

Если вы только начинаете знакомство с гольфом или просто хотите поиграть в быстром ритме — это поле подойдёт идеально. Nice Golf Country Club расположен всего в 30 минутах от Монако и предлагает компактное 9-луночное поле, где легко потренироваться или просто хорошо провести время. Современная инфраструктура включает тренировочную зону, паттинг-грин и индивидуальные занятия с тренером. Атмосфера здесь дружелюбная, почти городская — отличное место, чтобы освоить игру без стресса и суеты.

Адрес: 698 boulevard du Mercantour, Ницца

Летний график: ежедневно с 8:00 до 19:30 (до 30 сентября)

Стоимость игры: 30–35 евро, детский тариф (до 15 лет) — от 20 до 30 евро

Информация об абонементах — на официальном сайте клуба.

Гольф-клуб Ментона

Семейный клуб с видом на море, где гольф открывается с новой, доступной и дружелюбной стороны

© Гольф-клуб Ментона

Небольшой, но очень душевный клуб в Ментоне — идеальное место, чтобы начать играть всей семьёй или просто получить удовольствие от лёгкой и непринуждённой игры. Здесь всего 6 лунок (формат Pitch & Putt), что делает поле отличным выбором для новичков и детей. Гольф-школа в получасе езды т Монако, детские занятия и удивительный вид на Средиземное море — всё это делает клуб особенно привлекательным для тех, кто ценит простоту, доступность и тёплую атмосферу.

Адрес: Corniche des Serres de la Madone, Ментон

Часы работы: с 2 мая по 24 декабря, ежедневно с 9:00 до 18:00

Бронирование: на полдня или весь день — по телефону: +33 6 17 98 25 82

Не забывайте о воде и защите от солнца

Летом на Лазурном Берегу жара может быть ощутимой — температура легко превышает 30 °C, особенно в середине дня. Чтобы играть с комфортом и без последствий, не забывайте о защите: выбирайте лёгкую дышащую одежду, надевайте панаму или кепку, не забудьте солнцезащитные очки и крем с высоким фактором защиты (SPF 50).

Обязательно берите с собой воду: одна-две многоразовые фляжки — минимум, особенно если на маршруте нет питьевых фонтанчиков. Обезвоживание может серьёзно повлиять на самочувствие, вызвать утомление и потерю концентрации. Лучшее время для игры летом — раннее утро или вечер, когда солнце не такое агрессивное. А если вы не привыкли к холмам — смело берите гольф-карт: это не только удобно, но и позволит сохранить силы до последней лунки.