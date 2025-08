Où jouer au golf autour de Monaco ? Notre guide des plus beaux parcours de la Côte d’Azur

Envie d’un green face à la Méditerranée ou d’un parcours de championnat à flanc de colline ? Découvrez notre sélection des golfs incontournables autour de Monaco.

Que vous soyez golfeur aguerri ou amateur de détente sportive, la Côte d’Azur regorge de clubs d’exception à quelques minutes de Monaco. Voici notre sélection des meilleurs golfs accessibles depuis la Principauté, avec toutes les infos pratiques pour en profiter pleinement cet été.

Monte‑Carlo Golf Club (La Turbie)

Une vue imprenable sur Monaco et un parcours technique à 900 m d’altitude

© Monte Carlo Golf Club

Situé à seulement 25 minutes de Monaco, le Monte-Carlo Golf Club offre un panorama spectaculaire sur la Méditerranée et les sommets alpins. Tracé par le célèbre architecte Willie Park Jr, ce parcours de 18 trous (par 71) est à la fois technique, vallonné et parfaitement entretenu. Réservé aux joueurs en quête d’élégance et de challenge, le club est à l’image de Monaco. Il séduit par son ambiance feutrée et ses infrastructures haut de gamme. Un must absolu dans un décor unique.

Adresse : Route du Mont-Agel, La Turbie

Horaires : tous les jours sur réservation de 8h à 19h. Restaurant fermé le lundi midi. Club-house et bar ouverts jusqu’à 18h

Green fee : entre 140 € et 170 € selon saison et jour

Réservation et détail des tarifs sur le site officiel

Royal Mougins Golf Club (Mougins)

Luxe, performance et services cinq étoiles sur un parcours de championnat

© Golf Royal Mougins

À environ 45 minutes de Monaco, ce golf privé est une référence de la région. Signé Robert von Hagge, son parcours de 18 trous (par 71) serpente entre vallons boisés et obstacles d’eau. Le Royal Mougins séduit aussi pour ses prestations haut de gamme : spa, hôtel, coaching personnalisé, pro-shop, restaurant gastronomique. En formule « Member for a Day », vivez le golf version luxe, le temps d’une journée.

Adresse : 424 avenue du Roi, Mougins

Horaires d’été (jusqu’à fin septembre) : 7h30–20h, tous les jours.

Green fee : 195 € en haute saison, 130–145 € en basse saison (voiturette incluse)

Plus d’infos sur la location de matériel sur le site

Golf Country Club de Cannes‑Mougins

Un tracé prestigieux dans un écrin de nature

© Cannes Mougins Golf

Ce parcours historique (créé en 1926) combine à merveille technicité et esthétisme. Niché dans un parc naturel protégé, le Golf de Cannes-Mougins (18 trous, par 72) séduit par ses fairways soignés, ses obstacles d’eau et son calme absolu. Ouvert aux visiteurs, il constitue une excellente alternative pour les joueurs souhaitant éviter les clubs trop fermés. Le lieu idéal pour allier performance et sérénité.

Adresse : 1175 avenue du Golf, Mougins

Horaires : Ouvert tous les jours de 8h à 20h en été

Green fee : entre 150 € et 175 € selon la formule. Départs fin de journée comptez entre 100 et 120 €

Réservation et détail des tarifs sur le site officiel

Nice Golf Country Club

Accessible, rapide, idéal pour s’entraîner ou débuter

© Golf de Nice

À une trentaine de minutes de Monaco, ce parcours 9 trous est parfait pour les joueurs pressés ou les débutants. Avec ses installations modernes (practice, putting green, coaching), le Nice Golf Country Club propose une approche conviviale et urbaine du golf. Idéal pour une session rapide ou pour s’initier en douceur, à deux pas de la ville.

Adresse : 698 boulevard du Mercantour, Nice

Horaires d’été (jusqu’au 30 septembre) : 8h à 19h30, tous les jours

Green fee : dès 30–35 €, tarif enfant (<15 ans) entre 20–30 €

Détail des abonnements sur le site officiel

Golf Club de Menton

Un club familial avec vue mer pour découvrir le golf autrement

© Golf Club de Menton

Discret mais charmant, le Golf Club de Menton propose un petit parcours Pitch & Putt de 6 trous, parfait pour une initiation ou une pratique ludique en famille. Avec son école de golf très active, ses cours pour enfants et sa vue sur la Méditerranée, c’est un lieu accessible et sympathique, à seulement 30 minutes de la Principauté.

Adresse : Corniche des Serres de la Madone, Menton

Horaires : ouvert du 2 mai au 24 décembre, tous les jours de 9h à 18h.

Contactez le club pour les réservations à la demi-journée ou à la journée : +33 6 17 98 25 82

Penser à s’hydrater

En période estivale, les températures sur la Côte d’Azur peuvent rapidement dépasser les 30 °C, notamment en milieu de journée. Il est donc essentiel de bien s’équiper : prévoyez une tenue respirante, une casquette ou un chapeau à large bord, des lunettes de soleil et une crème solaire indice 50.

L’hydratation est primordiale : emportez une ou deux gourdes réutilisables, car certains parcours disposent de peu de points d’eau en milieu de partie. La déshydratation peut entraîner fatigue, perte de concentration et même malaise. Il est conseillé de privilégier les départs tôt le matin ou en fin d’après-midi, lorsque le soleil est moins fort, et d’utiliser une voiturette si vous n’êtes pas habitué à marcher sur des terrains vallonnés.