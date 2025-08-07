Passeggiate a cavallo intorno a Monaco. La nostra guida per scoprire la Costa Azzurra in sella

Peille, Tourrettes-sur-Loup, Vence… Scoprite le più belle passeggiate a cavallo nei dintorni del Principato.

Per esplorare le Alpi Marittime e l’entroterra nizzardo in modo alternativo, non c’è niente di meglio di una passeggiata a cavallo fra i sentieri naturali che circondano il Principato. Incastonata fra terra e mare, la regione offre percorsi dai panorami straordinari. Ecco la nostra selezione delle cinque migliori passeggiate equestri a meno di un’ora da Monaco.

Soubrana Cheval Montagne (Peille)

Situato nell’affascinante borgo arroccato di Peille, a soli 20 minuti da Monaco, Soubrana Cheval Montagne offre a chi ama le passeggiate a cavallo l’opportunità di scoprire questo territorio di montagna in modo diverso, nel massimo rispetto degli animali e della natura. Isabelle Dahéron, proprietaria del centro, accoglie cavalieri a partire dai 12 anni di età.

Passeggiata di 2 ore (minimo 2 persone): adatta a tutti i livelli – 55 € con licenza FFE, 60 € senza licenza

Passeggiata di 3 ore (minimo 3 persone): richiesta padronanza del passo e del trotto – 70 € con licenza FFE, 80 € senza licenza

Escursioni di uno o più giorni : richiesta la padronanza delle tre andature – a partire da 90 € al giorno

Attrezzature consigliate: Scarpe da trekking o da tennis, pantaloni comodi. Materiale fornito: casco, mini-chaps, gilet protettivo. Prenotazione obbligatoria online.

Ranch El Bronco sul Col de Vence (Coursegoules)

A soli dieci minuti da Vence, il Ranch El Bronco vi invita a vivere un’esperienza equestre unica nel cuore del Col de Vence.

© Ranch El Bronco

Il Ranch El Bronco gode di una posizione eccezionale nel cuore del parco naturale regionale delle Préalpes d’Azur. Questo luogo unico offre centinaia di percorsi equestri con vista mozzafiato sulla Baia degli Angeli, il Cap d’Antibes, le isole di Lérins e le gole de la Cagnes e du Loup. Il punto di forza dell’offerta del ranch è la passeggiata al tramonto, con pausa gastronomica e degustazione di specialità locali. Questa esperienza, dal costo di 75 euro a persona, inserisce la passeggiata a cavallo in un contesto di natura selvaggia e di scoperta gastronomica del territorio.

Proposte per tutti i livelli

Passeggiata principianti (40 € a persona): percorso di circa un’ora sotto la guida di un istruttore certificato. Perfetta per scoprire o riscoprire l’equitazione immergendosi nella natura con una vista senza pari sulla Costa Azzurra.

Passeggiata esperti (100 € a persona): percorso di mezza giornata di circa due ore e trenta, riservato ai cavalieri esperti (con attestato Galop 3 o superiore). Organizzazione in piccoli gruppi per permettere di praticare le tre andature su diversi percorsi tecnici caratterizzati da interessanti dislivelli.

Passeggiata privata: percorso su misura per una persona o un gruppo, con prezzi variabili a seconda della stagione. Contattate direttamente il centro per richiedere un preventivo personalizzato.

Esperienza Découverte du Col de Vence: si tratta di una passeggiata turistica a cavallo guidata, tranquilla e ricca di stimoli diversi. Il percorso dura circa un’ora e mezza ed è aperto ai principianti. L’andatura generalmente al passo vi condurrà su sentieri scoscesi da cui apprezzare al meglio i diversi paesaggi del Col de Vence, con vista sulla Costa Azzurra e l’entroterra.

La Route Napoléon a cavallo (da Grasse a Vizille)

© RNAC

Dall’1 al 7 marzo 1814, durante il suo viaggio di ritorno dall’isola d’Elba, Napoleone ha attraversato Cannes, Grasse, Saint-Vallier-de-Thiey, Escragnolles, Séranon, Castellan, Barrême, La Clappe, Digne-les-Bains e molte altre località. Dal 2018, l’associazione La Route de Napoléon propone di ripercorrere il suo percorso grazie a quello che la Fédération Française d’Équitation ha riconosciuto come il primo Grand Itinéraire Équestre.

Questo cammino a cavallo permette di scoprire i paesaggi delle Alpi del Sud soggiornando e mangiando negli stessi luoghi toccati dall’imperatore. Un viaggio storico ed equestre, perfetto per i cavalieri che vogliono vivere un’avventura unica. L’esperienza si sviluppa su più giorni, alloggiando in rifugi e alberghi storici. Richiesto livello esperto e prenotazione in anticipo. Durata: più giorni, a seconda della formula scelta.

Route Napoléon a cavallo

Ranch des Baous (Tourrettes-sur-Loup)

© Centro equestre Ranch des Baous

Ubicato all’interno del parco naturale Natura 2000 delle Préalpes d’Azur, il Ranch des Baous si estende per sette ettari a 650 metri di altitudine, distante appena un chilometro dal borgo di Tourrettes-sur-Loup, che sorge ai suoi piedi. Questo luogo incantato offra una vista mozzafiato a 360 gradi sul Mediterraneo, le Alpi del Sud e la Costa Azzurra, con un punto di vista unico sulla Corsica nelle giornate più limpide. Il ranch propone passeggiate a cavallo con sguardo sul mare, partendo direttamente dal centro equestre. I percorsi, che attraversano la natura incontaminata, si svolgono in piccoli gruppi da due a quattro partecipanti (salvo richieste specifiche, comunque con un massimo di otto persone). Il ranch invita i cavalieri a raggiungere il sito 30 minuti prima della partenza, in modo da occuparsi del cavallo e montare con calma prima della passeggiata. È anche possibile lavare i cavalli e portarli al recinto erboso al termine del giro.

Sono possibili varie formule:

Corso-passeggiata principianti (55 €): formula unica che unisce 30 minuti di apprendimento al centro e 30 minuti di passeggiata nel bosco. Ideale per le famiglie con bambini o per iniziarsi all’equitazione in tranquillità.

Passeggiata di 1h30 (65 € in gruppo, 95 € per singoli/165 € per coppie con guida privata): alla scoperta del plateau du Caire con un’impareggiabile vista sul mare che abbraccia il panorama da Saint-Jean-Cap-Ferrat al massiccio dell’Estérel. Il sabato la passeggiata è proposta solo in forma privata.

Passeggiata di 2 ore (75 € in gruppo, 110 € per singoli/185 € per coppie con guida privata): percorso a più di 850 metri di altitudine con panorama sul mare. Sentieri paralleli alla costa con vista mozzafiato e diversi itinerari a seconda dei livelli. Il sabato la formula è esclusivamente privata.

Mezza giornata (150 € riservata ai cavalieri esperti): esplorazione del Plateau du Caire e del Puy de Naouri a più di 1000 metri di altitudine, con straordinaria vista panoramica. Nota: presenti alcuni tratti a piedi, livello minimo Galop 3. Esclusivamente in formula privata (da soli o in coppia).

Tutte le uscite del ranch possono essere organizzate su misura, con una guida privata che si adatta completamente al vostro livello per la migliore esperienza possibile. Ideale per coppie, famiglie o gruppi di amici che cercano un ritmo personalizzato. Il sabato tutte le passeggiate sono proposte esclusivamente in forma privata. Materiale fornito: caschi e attrezzature complete. È necessario recarsi sul posto 30 minuti prima della partenza per preparare i cavalli. Livelli: da principiante (corso-passeggiata) a esperto (mezza giornata con attestato Galop 3).

Les Randonneurs du Mercantour

© Les Randonneurs du Mercantour

Durante l’estate, il centro equestre situato proprio accanto all’albergo Val Casterino propone passeggiate bucoliche nella vallata, ma anche percorsi a cavallo più lunghi, che vanno dalla mezza giornata al giorno intero. In una o due ore, avrete la possibilità di scoprire la vallata di Casterino, capace di incantarvi con i suoi prati in fiore, i suoi torrenti cristallini e le urla delle marmotte. In mezza giornata, potrete anche raggiungere il lago des Grenouilles, o anche, se siete instancabili, i laghi Jumeaux di Fontanalbe.

Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo, calzature adeguate e pantaloni, oltre a un cappellino e protezione solare. Il punto di partenza per le passeggiate a cavallo è a 1500 metri di altitudine. Si consiglia di prenotare, chiamando il numero +33 07 87 67 39 81.

Prezzi fino al 30 settembre 2025: 25 € per un’ora; 45 € per due ore; 60 € per mezza giornata, 100 € per la giornata intera.

Consigli utili

Poiché la richiesta è elevata, specialmente in estate e nei weekend, si consiglia di prenotare la passeggiata a cavallo il prima possibile, contattando direttamente il centro equestre. Generalmente è richiesto il pagamento con assegno o in contanti.

Si consiglia di indossare pantaloni lunghi e comodi o jeans, scarpe chiuse (da evitare le scarpe da tennis con suola piatta), abbigliamento pesante a seconda della stagione. È inoltre opportuno portare con sé una borraccia d’acqua e la protezione solare.

La maggior parte dei centri propone passeggiate brevi per tutti i livelli. Per i percorsi più lunghi, invece, viene spesso richiesta una padronanza minima del passo e del trotto.