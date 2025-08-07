Маршруты конных прогулок рядом с Монако. Наш путеводитель по конным прогулкам на Лазурном Берегу

Пей, Туррет-сюр-Лу, Ванс… Откройте для себя самые красивые конные прогулки вблизи Княжества.

Хотите увидеть Приморские Альпы и окрестности Ниццы по-новому? Лучший способ исследовать природные тропы вокруг Монако – верховая езда? Регион между морем и горами предлагает прогулки с исключительными панорамами. Представляем вам нашу подборку из 5 лучших конных маршрутов менее чем в часе езды от Монако.

Soubrana Cheval Montagne (Пей)

Расположенный в очаровательной деревне Пей, всего в 20 минутах езды от Монако, клуб Soubrana Cheval Montagne предлагает любителям верховой езды возможность открыть для себя горные тропы по-новому, проявляя величайшее уважение к животным и природе. Владелица Изабель Даэрон принимает наездников от 12 лет.

Двухчасовая прогулка (минимум 2 человека): для всех уровней – 55 евро для членов Французской федерации конного спорта, 60 евро для остальных

3-часовая прогулка (минимум 3 человека): требуется умение ходить шагом и рысью – 70 евро для членов Французской федерации конного спорта, 80 евро для остальных

Прогулки продолжительностью от 1 до нескольких дней: освоение 3 необходимых аллюров – от 90 евро в день

Рекомендуемая экипировка: походные ботинки или кроссовки, удобные брюки. Предоставляемое снаряжение: шлем, мини-чапы, защитный жилет. Обязательное бронирование онлайн.

Ranch El Bronco на Коль де Ванс (Курсегул)

Всего в 10 минутах от Ванса расположено ранчо El Bronco, приглашающее вас насладиться уникальным опытом верховой езды в самом сердце Коль-де-Ванс.

© Ranch El Bronco

Ранчо El Bronco расположено в исключительном месте в самом сердце регионального природного парка Преальпы-д’Азур. В этом охраняемом природном заповеднике пролегают сотни конных маршрутов с захватывающими дух видами на бухту Ангелов, мыс Антиб, Леринские острова и ущелья Кань и Лу. «Фирменное блюдо» ранчо – конные прогулки на закате с гурманским привалом и дегустацией местных деликатесов. Это приключение стоимостью 75 евро на человека сочетает в себе опыт верховой езды по дикой природе с гастрономическим знакомством с регионом.

Пакеты адаптированы для каждого уровня

Ознакомительная прогулка (40 евро с человека): неспешная прогулка продолжительностью около 1 часа под руководством сертифицированного инструктора. Идеально подходит даже для первого знакомства с верховой ездой с захватывающим видом на Лазурный берег в окружении природы.

Опытные наездники (100 евро с человека): прогулка на полдня, примерно 2,5 часа, для опытных наездников (Galop 3 и выше). В небольшой группе можно отработать три аллюра на разнообразных и техничных маршрутах с красивыми перепадами высот.

Индивидуальная прогулка: прогулка, специально для вашей группы или индивидуально, цены меняются в зависимости от сезона. Свяжитесь с ранчо напрямую, чтобы получить индивидуальное предложение.

Прогулка «Знакомство с Коль-де-Ванс» – разнообразная и спокойная конная прогулка с гидом продолжительностью около 1,5 часов, открытая для новичков. Эта прогулка, проходящая преимущественно шагом по крутой местности, позволит вам оценить все многообразие пейзажей Коль-де-Ванса с видами на Лазурный берег и глубинку Ванса.

По Наполеоновскому маршруту верхом (от Грасса до Визиля)

© RNAC

С 1 по 7 марта 1814 года Наполеон, возвращаясь с острова Эльба, посетил Канны, Грасс, Сен-Валье-де-Тье, Эскраньоль, Серанон, Кастеллан, Баррем, Ла-Клапп, Динь-ле-Бен и многие другие места. С 2018 года, Ассоциация «La Route de Napoléon» предлагает повторить этот путь по первому Большому конному маршруту, сертифицированному Французской федерацией конного спорта.

Эта конная прогулка позволит вам открыть для себя пейзажи Южных Альп, при этом ночуя и питаясь в тех же местах, что и император. Путешествие, которое одновременно является историческим и конным, идеально подойдет для всадников, ищущих уникальные приключения. Многодневный поход с размещением в исторических домиках и гостиницах. Уровень мастерства в конном спорте должен соответствовать. Необходима предварительная запись. Продолжительность: несколько дней в зависимости от выбранного пакета.

Конный маршрут Наполеона

Ranch des Baous (Туррет-сюр-Лу)

© Конный центр Ranch des Baous

Расположенное на территории природного парка Natura 2000 на Предальпийских Лазурных высотах, ранчо Des Baous простирается на 7 гектаров на высоте 650 м, всего в 1 километре от деревни Туррет-сюр-Лу. Это волшебное место предлагает исключительный панорамный вид на 360° на Средиземное море, Южные Альпы и Лазурный берег, а в ясный день – уникальный вид на Корсику. На ранчо можно покататься на лошадях с видом на море прямо с территории. Маршруты пролегают через девственную природу. Прогулки на лошадях проводится небольшими группами по 2-4 всадника (если не указано иное, максимум 8). Ранчо просит всадников прибывать за 30 минут до начала прогулки, чтобы позаботиться о лошади и спокойно оседлать её перед выходом. После прогулки их можно омыть под душем и отвести на луг.

Несколько пакетов:

Вводный курс (55 евро): Уникальный пакет, объединяющий 30 минут обучения и 30 минут прогулки по лесу. Идеально подходит для семей с маленькими детьми или для первого знакомства с верховой ездой.

Прогулка продолжительностью 1,5 часа (65 евро для группы, 95 евро для индивидуальной прогулки / 165 евро для индивидуальной прогулки для пары): Открытие Каирского плато с великолепным видом на море от Сен-Жан-Кап-Ферра до горного массива Эстерель. По субботам эта прогулка предлагается только как частный пакет.

Двухчасовая прогулка (75 евро для группы, 110 евро для индивидуальной прогулки / 165 евро для индивидуальной прогулки для пары): Поднимитесь на высоту более 850 м, откуда открывается панорамный вид на море. Тропы, идущие параллельно побережью, с захватывающими дух видами и несколькими маршрутами в зависимости от уровня сложности. По субботам приём только в индивидуальном порядке.

Полдня (150 евро для опытных наездников): Исследование Каирского плато и Пюи-де-Наури на высоте более 1 000 м, с необыкновенными видами на 360°. Обратите внимание: переходы пешком обязательны, минимальный уровень Galop 3. Только в индивидуальном пакете (один наездник или пара).

На ранчо можно заказать индивидуальную прогулку с персональным инструктором, который подстроится под ваш уровень подготовки, чтобы обеспечить вам наилучшие впечатления. Идеально подходит для пар, семей или групп друзей, ищущих индивидуальный темп. По субботам все прогулки проводятся только в индивидуальном порядке. Предоставляемое снаряжение: шлемы и полная экипировка. Прибытие за 30 минут для подготовки лошади. Требуемый уровень: от начинающего (урок-прогулка) до продвинутого (полдня Galop 3).

Les Randonneurs du Mercantour

© Les Randonneurs du Mercantour

Летом конный центр, расположенный рядом с гостиницей Val Casterino, предлагает прогулки по живописной долине или более длительные конные походы: на полдня или на целый день. За один-два часа вы сможете открыть для себя долину Кастерино, которая очарует вас цветущими лугами, кристально чистыми ручьями и криками сурков. Вы также можете за полдня съездить к Лягушачьему озеру или даже, для более опытных, к озёрам-близнецам Фонтаналбе.

Настоятельно рекомендуется свободная одежда, удобная обувь и брюки, а также легкий свитер и средства защиты от солнца. Начальная точка конных прогулок находится на высоте 1 500 м. Рекомендуется бронирование по телефону 07 87 67 39 81.

Цены до 30 сентября 2025 г.: 1 час: 25 евро, 2часа: 45 евро, полдня: 60 евро. День: 100 евро.

Полезные советы

Спрос на конные прогулки высок, особенно в летний сезон и по выходным. Забронируйте конную прогулку как можно раньше, связавшись напрямую с выбранным вами конным центром. В большинстве случаев платежи производятся чеком или наличными.

Рекомендуемая экипировка: длинные, удобные брюки или джинсы, закрытая обувь (избегайте кроссовок без каблука), теплая одежда в зависимости от сезона, бутылка для воды, солнцезащитный крем.

В большинстве центров разрешены короткие прогулки для детей любого уровня. Для более длительных походов часто требуется минимальный уровень шага и рыси.