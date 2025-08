Quelles sont les balades équestres près de Monaco ? Notre guide pour découvrir la Côte d’Azur à cheval

Peille, Tourrettes-sur-Loup, Vence… Découvrez les plus belles balades à cheval autour de la Principauté.

Envie de découvrir les Alpes-Maritimes et l’arrière-pays niçois autrement ? Quoi de mieux qu’une balade à cheval pour explorer les sentiers naturels qui entourent Monaco. Entre mer et montagne, la région permet de faire des balades avec des panoramas exceptionnels. Voici notre sélection des 5 meilleures balades équestres à moins d’une heure de Monaco.

Soubrana Cheval Montagne (Peille)

Situé dans le charmant village perché de Peille, à seulement 20 minutes de Monaco, Soubrana Cheval Montagne propose aux amateurs des balades équestres de découvrir ses terres montagneuses autrement, dans le plus pur respect des animaux et de la nature. Isabelle Dahéron, la propriétaire, accueille les cavaliers dès 12 ans.

Balade de 2h (minimum 2 personnes) : tous niveaux acceptés – 55€ pour les cavaliers inscrits, 60€ pour les non-inscrits

Balade de 3h (minimum 3 personnes) : maîtrise du pas et du trot requise – 70€ pour les inscrits, 80€ pour les non-inscrits

Randonnées de 1 à plusieurs jours : maîtrise des 3 allures nécessaires – à partir de 90€ la journée

Équipement recommandé : chaussures de randonnée ou baskets, pantalon confortable. Matériel fourni : casque, mini-chaps, gilet de protection. Réservation obligatoire en ligne.

Ranch El Bronco au Col de Vence (Coursegoules)

À seulement 10 minutes de Vence, le Ranch El Bronco vous invite à vivre une expérience équestre unique au cœur du Col de Vence.

© Ranch El Bronco

Le Ranch El Bronco profite d’un emplacement exceptionnel au cœur du parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Ce site classé offre des centaines de parcours équestres avec une vue imprenable sur la Baie des Anges, le Cap d’Antibes, les îles de Lérins et les Gorges de la Cagnes et du Loup. La spécialité du ranch : la balade à cheval au coucher du soleil avec pause gourmande et dégustation de spécialités locales. Cette expérience à 75 euros par personne combine à la fois l’expérience d’une randonnée équestre dans un décor sauvage et la découverte gastronomique du terroir.

Des formules adaptées à chaque niveau

Balade initiation (40€/personne) : une balade au pas d’environ 1h, encadrée par un moniteur agréé. Parfait pour découvrir ou redécouvrir l’équitation avec une vue imprenable sur la Côte d’Azur en pleine nature.

Balade confirmés (100€/personne) : randonnée d’une demi-journée d’environ 2h30, réservée aux cavaliers confirmés (Galop 3 et plus). En petit groupe pour permettre la pratique des 3 allures sur des parcours variés et techniques avec de beaux dénivelés.

Balade privée : randonnée spécialement adaptée à votre groupe ou en solo, avec des tarifs variables selon la saison. Contactez directement le ranch pour un devis personnalisé.

L’expérience Découverte du Col de Vence : il s’agit d’une randonnée de tourisme équestre guidée, variée et calme, d’environ 1h30 ouverte aux débutants. Cette balade essentiellement au pas sur terrains escarpés permet d’apprécier l’ensemble des divers décors du Col de Vence avec vue sur la Côte d’Azur et l’arrière-pays vençois.

La Route Napoléon à cheval (de Grasse à Vizille)

© RNAC

Du 1 mars au 7 mars 1814, Napoléon a traversé Cannes, Grasse, Saint-Vallier-de-Thiey, Escragnolles, Séranon, Castellan, Barrême, La Clappe, Digne-les-Bains et bien d’autres localités lors de son retour de l’île d’Elbe. Depuis 2018, l’Association La Route de Napoléon propose de retracer ce périple, sur le 1er Grand Itinéraire Équestre labellisé par la Fédération Française d’Équitation.

Cette randonnée équestre permet de découvrir les paysages des Alpes du Sud en dormant et mangeant dans les mêmes lieux que l’Empereur. Un voyage à la fois historique et équestre, parfait pour les cavaliers désireux de vivre une aventure unique. Il s’agit d’une balade sur plusieurs jours avec hébergement en gîtes et auberges historiques. Le niveau équestre doit être confirmé. Réservation à l’avance indispensable. Durée : plusieurs jours selon formule choisie.

Route Napoléon à Cheval

Monaco et les Napoléon(s) » : Une exposition inédite révèle les liens méconnus entre Monaco et les Napoléon

Le Ranch des Baous (Tourrettes-sur-Loup)

© Centre équestre Ranch des Baous

Implanté dans le parc naturel Natura 2000 des Préalpes d’Azur, le Ranch des Baous s’étend sur 7 hectares à 650m d’altitude, à seulement 1 kilomètre au-dessus du village de Tourrettes-sur-Loup. Ce lieu magique offre une vue panoramique exceptionnelle à 360° sur la Méditerranée, les Alpes du Sud et la Côte d’Azur, avec un point de vue unique sur la Corse par temps clair. Le ranch propose des balades à cheval avec vue mer, directement au départ de la propriété. Les parcours traversent la nature préservée. Les balades se font en petit groupe de 2 à 4 cavaliers (sauf demande particulière maximum 8), le ranch demande aux cavaliers de venir 30 minutes avant pour s’occuper du cheval, se mettre à cheval au calme en carrière avant de partir en balade, possibilité de les doucher et de les mettre au pré après.

Plusieurs formules :

Cours-Balade Initiation (55€) : Formule unique combinant 30 minutes d’apprentissage en carrière et 30 minutes de balade en forêt. Idéale pour les familles avec jeunes enfants ou pour s’initier à l’équitation en douceur.

Balade 1h30 (65€ en groupe, 95€ en privé/165€ couple privé) : Découverte du plateau du Caire avec magnifique vue mer de Saint-Jean-Cap-Ferrat au massif de l’Estérel. Les samedis, cette balade n’est proposée qu’en formule privée.

Balade 2 heures (75€ en groupe, 110€ en privé/185€ couple privé) : Randonnée à plus de 850m d’altitude offrant un panorama sur la mer. Chemins parallèles à la côte avec vue à couper le souffle et plusieurs itinéraires selon le niveau. Samedis uniquement en privé.

Demi-journée (150€ réservée aux cavaliers confirmés) : Exploration du plateau du Caire et du Puy de Naouri à plus de 1000m d’altitude, avec vue extraordinaire à 360°. Attention : passages à pied requis, niveau Galop 3 minimum. Uniquement en formule privée (cavalier seul ou couple).

Le ranch propose la privatisation de toutes les sorties avec un moniteur dédié qui s’adapte entièrement à votre niveau pour une expérience optimale. Idéal pour les couples, familles ou groupes d’amis souhaitant un rythme personnalisé. Les samedis, toutes les balades se font uniquement en formule privée. Matériel fourni : casques et équipement complet. 30 minutes avant pour la préparation des chevaux. Niveau requis : de débutant (cours-balade) à confirmé (demi-journée Galop 3).

Les Randonneurs du Mercantour

© Les Randonneurs du Mercantour

Pendant la saison estivale, le centre équestre situé juste à côté de l’auberge Val Casterino propose des balades bucoliques dans le vallon, ou des randonnées équestres plus longues : à la demie-journée ou à la journée. En une ou deux heures, vous pourrez découvrir le vallon de Casterino, qui vous enchantera de ses prairies fleuries, ses torrents cristallins et les cris de ses marmottes. Vous pourrez aussi vous rendre en une demi-journée jusqu’au le lac des Grenouilles, ou encore, pour les plus aguerris, jusqu’aux Lacs Jumeaux de Fontanalbe.

Des vêtements souples, des bonnes chaussures et pantalons sont vivement recommandés, ainsi qu’une petite laine, une protection soleil. Le point de départ pour les balades à cheval est à 1500 m d’altitude. La réservation est conseillée au 07 87 67 39 81.

Tarifs jusqu’au 30 septembre 2025 : 1h: 25 euros, 2h: 45 euros, la demi-journée: 60 euros. La journée: 100 euros.

Conseils pratiques

La demande est forte, particulièrement en saison estivale et en week-ends. Réservez votre balade à cheval le plus tôt possible en contactant directement le centre équestre de votre choix. Pour la plupart, les paiements se font par chèque ou espèces.

Parmi les équipement recommandés : pantalon long et confortable ou jean, chaussures fermées (éviter les baskets plates), vêtement chaud selon la saison, gourde d’eau, protection solaire.

La plupart des centres accueillent tous les niveaux pour les balades courtes. Pour les randonnées plus longues, une maîtrise minimale du pas et du trot est souvent demandée.