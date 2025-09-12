Cantiere sulla Moyenne Corniche: il Governo in trattative con il Comune di Cap d’Ail

Durante il suo intervento ufficiale di giovedì, Christophe Mirmand ha parlato dei problemi di traffico che devono affrontare ogni giorno gli automobilisti che si recano nel Principato per lavoro.

“Non intendo né lasciare che i dossier si arenino, né agire con troppa fretta”, ha dichiarato il nuovo Ministro di Stato, Christophe Mirmand, in occasione della conferenza stampa ufficiale di inizio anno politico questo giovedì. Un punto discusso? I lavori di costruzione a Cap-d’Ail. Il cantiere, che perturba la circolazione dall’inizio di settembre, rappresenta già una sorta di banco di prova per il leitmotiv dell’ex prefetto della regione PACA. La novità ha infatti assunto un carattere d’urgenza sul fronte della mobilità, cristallizzando una delle priorità del Governo del Principe in questa rentrée scolastica. Un evento che ha riacceso la questione cruciale della mobilità e dell’attrattività occupazionale del Principato.

“Non è pensabile che per diciassette mesi ci siano le stesse difficoltà”, ha tagliato corto il Ministro di Stato. Ridotta a due corsie uniche sull’Avenue du Prince Rainier III, l’arteria che collega Monaco a Nizza è quotidianamente congestionata nelle ore di punta.

Una situazione preoccupante

Consapevole dell’urgenza e del malcontento degli utenti che compiono ogni giorno questo tragitto, Christophe Mirmand ha affermato di aver avviato discussioni con il sindaco di Cap-d’Ail, Xavier Beck, e con l’ente gestore della futura residenza «Les Romarins», Erilia, per trovare una soluzione soddisfacente.

Il Ministro di Stato ha illustrato l’insieme di soluzioni tecniche allo studio. Il cantiere, destinato alla costruzione di alloggi sociali per il Comune di Cap-d’Ail, richiede attualmente l’installazione di barriere in cemento armato che complicano la circolazione. L’idea di fondo è quella di “liberare la carreggiata a partire dalle 15:30”, orario di punta del traffico in uscita, rivedendo l’organizzazione logistica del cantiere.

Le soluzioni allo studio

Dalle trattative in corso emergono diverse piste concrete: individuare “un’altra possibilità di approvvigionamento del cantiere che non richieda l’utilizzo di entrambe le corsie”, oppure “alleggerire il dispositivo che porta alla chiusura di una corsia di circolazione”. Questi adattamenti tecnici, che si tradurrebbero “in una spesa supplementare per l’esecuzione del cantiere”, potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario straordinario da parte di Monaco, ha anticipato il Governo.

Parallelamente, è stata valutata una sospensione provvisoria dei lavori, in attesa di finalizzare queste nuove modalità organizzative. Questa misura d’urgenza mira a “garantire una circolazione” accettabile, soprattutto in vista delle difficoltà legate ai preparativi del Monaco Yacht Show. Il salone, in programma dal 24 al 27 settembre e capace di attirare circa 30.000 visitatori in quattro giorni, rischia infatti di aggravare ulteriormente la situazione.