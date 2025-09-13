Строительные работы на средней горной дороге: правительство обсуждает ситуацию с мэрией Кап-д’Ая

В четверг на пресс-конференции государственный министр Кристоф Мирман затронул проблему пробок, с которыми каждый день сталкиваются автомобилисты, приезжающие на работу в Монако.

«Я не намерен ни затягивать решение вопросов, ни действовать поспешно», — заявил новый глава правительства. Ситуация осложнилась из-за строительных работ в Кап-д’Ае, которые идут с начала сентября и сильно мешают движению. Для Мирмана это первый серьёзный вызов на новой должности: вопрос транспортной доступности и мобильности стал одним из приоритетов правительства в начале учебного года. От этого напрямую зависит, насколько удобно и привлекательно Княжество для тех, кто здесь работает.

«Невозможно представить, что на протяжении семнадцати месяцев будут сохраняться такие же трудности», — подчеркнул министр. Сегодня дорога, соединяющая Монако и Ниццу, на участке авеню Князя ежедневно стоит в плотных пробках в часы пик.

Ситуация вызывает серьёзное беспокойство

Понимая срочность проблемы и недовольство людей, которые ежедневно вынуждены стоять в пробках, Мирман сообщил, что уже начал переговоры с мэром Кап-д’Ай Ксавье Беком и компанией Erilia — застройщиком будущего жилого комплекса Les Romarins. Цель этих переговоров — найти рабочее и приемлемое решение.

Министр также рассказал о мерах, которые сейчас рассматриваются. Строительная площадка, где возводят социальное жильё для коммуны Кап-д’Ай, требует установки железобетонных ограждений — именно они и создают серьёзные затруднения для движения. Основная идея заключается в том, чтобы «освободить проезжую часть с 15:30», то есть в часы максимальной загруженности выезда из Монако, пересмотрев организацию работ и логистику стройки.

Какие решения обсуждаются

Сейчас рассматриваются несколько вариантов. Один из них — изменить схему снабжения стройки так, чтобы не перекрывать сразу обе полосы. Другой — усовершенствовать ограждения, чтобы хотя бы одна полоса оставалась свободной. Эти изменения повлекут за собой дополнительные расходы, но Монако готово выделить на это финансирование, подчеркнуло правительство.

Кроме того, обсуждается временная приостановка работ, пока не будут согласованы новые организационные меры. Такая вынужденная пауза должна помочь сохранить приемлемый уровень движения, особенно с учётом предстоящего Monaco Yacht Show. Выставка пройдёт с 24 по 27 сентября и традиционно привлекает около 30 000 посетителей за четыре дня, что может серьёзно осложнить дорожную ситуацию.