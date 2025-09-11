easyBitcoin: il miliardario Stelios Haji-Ioannou sfida i giganti delle criptovalute

Il fondatore di easyJet lancia da Monaco una piattaforma di trading a basso costo che promette di sconvolgere l’industria delle criptovalute, spinta – secondo lui – dalla rielezione di Donald Trump.

Dal suo rifugio mediterraneo a Monaco, Sir Stelios Haji-Ioannou, il miliardario che ha democratizzato il trasporto aereo in Europa, prepara una nuova offensiva. A 58 anni, l’imprenditore si lancia sul mercato delle criptovalute con easyBitcoin, una piattaforma che promette di abbattere le commissioni esorbitanti praticate dai colossi del settore.

In un’intervista concessa a Bloomberg dall’isola greca di Spetses, il fondatore di easyJet spiega la sua strategia: “Lo faccio solo perché la seconda elezione di Trump ha reso tutto questo mondo incredibilmente mainstream”, confessa con la sua consueta franchezza. Una scommessa audace che si basa su una partnership con Uphold, piattaforma regolamentata che dichiara dieci milioni di utenti.

Il metodo “easy” applicato al trading

L’approccio resta fedele alla filosofia che ha decretato il successo di easyJet: semplicità, trasparenza e prezzi stracciati. “La gente comprerà e venderà Bitcoin comunque”, analizza Haji-Ioannou. “Tanto vale offrirgli una piattaforma dove possa farlo in modo più equo, più trasparente e più economico”.

Il suo giudizio è netto: il mercato delle criptovalute è ancora dominato da pochi giganti come Binance, poco inclini a ridurre i propri margini. “La concorrenza farà scendere i prezzi”, prevede l’imprenditore, convinto che le commissioni elevate siano oggi il principale freno alla diffusione del settore.

Un impero “easy” con quartier generale a Monaco

easyBitcoin è l’ultima tessera di un impero “easy” che ormai spazia dalle palestre agli hotel, passando per il deposito merci, il caffè e perfino il trasporto di animali. Da Monaco, sede della easyGroup Ltd, Haji-Ioannou continua a orchestrare le sue attività, difendendo con determinazione il suo iconico brand arancione anche nelle aule di tribunale.

L’uomo d’affari instancabile – lavora circa 60 ore a settimana – divide il suo tempo tra easyGroup, investimenti personali e iniziative filantropiche: nel 2017 ha aderito al Giving Pledge, impegnandosi a donare metà del suo patrimonio.

Il lancio di easyBitcoin in questo mese conferma le ambizioni ‘disruptive’ del suo creatore, ma la sfida è tutt’altro che semplice. Diversamente dal trasporto aereo o dall’hotellerie, il trading di criptovalute richiede requisiti tecnici e regolatori complessi. Ma Stelios Haji-Ioannou ha già dimostrato di saper rivoluzionare interi settori. Trenta anni dopo aver trasformato il trasporto aereo europeo, il residente monegasco potrebbe riuscire a ripetere l’impresa nel mondo digitale delle criptovalute.