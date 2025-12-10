I Gemelli Principeschi festeggiano 11 anni e scattano nuovi ritratti per l’occasione

Il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella hanno posato davanti all’obiettivo in occasione del loro undicesimo compleanno © Vanessa von Zitzewitz / Palazzo del Principe

Questo mercoledì 10 dicembre i Gemelli Principeschi festeggiano il compleanno, come dimostrano i nuovi scatti pubblicati dal Palazzo del Principe.

Questo mercoledì il Palazzo del Principe ha pubblicato nuovi ritratti ufficiali del Principe Ereditario Jacques e della Principessa Gabriella in occasione del loro undicesimo compleanno. Le foto, firmate da Vanessa von Zitzewitz, fotografa ufficiale della famiglia principesca, hanno riscosso numerosi auguri sui canali social del Palazzo.

Titoli storici portati fin dalla nascita

© Vanessa von Zitzewitz / Palazzo del Principe © Vanessa von Zitzewitz / Palazzo del Principe

Nati il 10 dicembre 2014, i Gemelli Principeschi portano fin dalla nascita i titoli di Marchese e Marchesa dei Baux-de-Provence. Il Principe Jacques è anche Conte di Polignac. Questi titoli storici richiamano gli antichi legami della famiglia Grimaldi con la Provenza: il marchesato dei Baux fu infatti annesso a Monaco nel XVII secolo. Lo scorso ottobre era stata emessa una moneta commemorativa in onore del Marchesato dei Baux del Principe Jacques.

© Vanessa von Zitzewitz / Palazzo del Principe

Presenti per dare il via alle feste

Il 19 novembre, i Gemelli Principeschi hanno assistito con la famiglia alla messa della Festa Nazionale nella Cattedrale di Monaco, vestiti con eleganza per questa cerimonia solenne. Il 5 dicembre, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella hanno accompagnato i genitori per l’inaugurazione del Villaggio di Natale. La famiglia principesca ha anche svelato la sua cartolina di auguri 2025: una foto in cui compariva anche Harley, il cagnolino della Principessa Charlène.

Il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i gemelli principeschi inaugurano il Villaggio di Natale di Monaco

Ora undicenni, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella crescono sotto lo sguardo attento dei loro genitori, che si impegnano a offrirgli un’educazione equilibrata tra obblighi protocollari e momenti di vita familiare riservata.