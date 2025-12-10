Découvrir Monaco
Photos

Les Jumeaux Princiers de Monaco fêtent leurs 11 ans : de nouveaux portraits célèbrent cet anniversaire

Par Estelle Imbert
Publié le 10 décembre 2025
2 minutes de lecture
enfants princier
Le Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella ont posé face à l'objectif à l'occasion de leur onzième anniversaire © Vanessa von Zitzewitz / Palais princier
Par Estelle Imbert
- 10 décembre 2025
2 minutes de lecture

Les Jumeaux Princiers célèbrent ce mercredi 10 décembre leur anniversaire, comme en témoignent les nouveaux clichés dévoilés par le Palais Princier.

Le Palais Princier a publié ce mercredi de nouveaux portraits officiels du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella à l’occasion de leur onzième anniversaire. Les clichés, signés Vanessa von Zitzewitz, photographe attitrée de la Famille Princière, ont suscité de nombreux messages de félicitations sur les réseaux sociaux du Palais.

Des titres historiques portés depuis la naissance

jacques prince hereditaire
© Vanessa von Zitzewitz / Palais princier
princesse gabriella portrait
© Vanessa von Zitzewitz / Palais princier

Nés le 10 décembre 2014, les Jumeaux Princiers portent depuis leur naissance les titres de Marquis et Marquise des Baux de Provence. Le Prince Jacques est également Comte de Polignac. Ces titres historiques rappellent les liens ancestraux de la Famille Grimaldi avec la Provence, le marquisat des Baux ayant été rattaché à Monaco au XVIIe siècle. En octobre dernier, une pièce commémorative avait été émise en l’honneur du Marquisat des Baux du Prince Jacques.

enfants princier
© Vanessa von Zitzewitz / Palais princier

Présents lors des festivités de fin d’année

Le 19 novembre, les Jumeaux Princiers assistaient en famille à la messe de la Fête nationale à la Cathédrale de Monaco, vêtus avec élégance pour cette cérémonie solennelle. Le 5 décembre, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella accompagnaient leurs parents pour l’inauguration du Village de Noël. La Famille Princière avait également dévoilé sa carte de vœux 2025. Un cliché chaleureux où apparaissait Harley, le petit chien de la Princesse Charlène.

À 11 ans, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella grandissent sous l’œil bienveillant de leurs parents, qui veillent à leur offrir une éducation équilibrée entre obligations protocolaires et moments de vie familiale préservée.