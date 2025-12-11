11 лет наследникам престола: Княжеский дворец представил новые снимки близнецов

В среду, 10 декабря, наследные близнецы Монако — Принц Жак и Принцесса Габриэлла — отметили свой 11-й день рождения. В честь этого события Княжеский дворец поделился новыми фотографиями детей.

На опубликованных снимках, которые сделала Ванесса фон Зитцевиц, официальный фотограф княжеской семьи, Жак и Габриэлла предстали в торжественной и вместе с тем очень тёплой атмосфере. Фотографии мгновенно собрали множество поздравлений и тёплых комментариев в социальных сетях дворца.

Исторические титулы, которые они носят с рождения

© Ванесса фон Зитцевиц / Княжеский дворец © Ванесса фон Зитцевиц / Княжеский дворец

Родившиеся 10 декабря 2014 года Жак и Габриэлла с первых дней жизни получили исторические титулы — маркиза и маркизы де Бо де Прованс. У принца Жака есть и ещё один титул — граф де Полиньяк. Эти звания напоминают о многовековой истории династии Гримальди и её связи с Провансом: в XVII веке маркизат де Бо вошёл в состав Монако. В прошлом году эта традиция получила новое символическое продолжение: в честь маркизата де Бо и принца Жака была выпущена памятная коллекционная монета.

© Ванесса фон Зитцевиц / Княжеский дворец

Участие в официальных мероприятиях

19 ноября наследники престола вместе с семьёй присутствовали на мессе в соборе Монако, посвящённой Национальному празднику. Для торжественного события Жак и Габриэлла выбрали элегантные наряды, привлекшие внимание публики. А 5 декабря они вновь появились на официальном мероприятии — на открытии Рождественской деревни, куда сопровождали своих родителей. Княжеская семья также представила свою праздничную открытку на 2025 год. На ней — тёплая семейная фотография с Харли, маленькой собачкой Княгини Шарлен, которая давно стала любимицей детей.

В свои 11 лет Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла растут под внимательным и заботливым руководством родителей. Их венценосные родители стараются дать близнецам воспитание, в котором официальные обязанности гармонично сочетаются с обычной семейной жизнью.