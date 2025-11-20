Le Prince Albert II lors de la Fête Nationale : les moments clés en images

Le Prince Albert II portant ses insignes officiels lors de la prise d'armes dans la cour du Palais Princier © Michaël Alesi / Frédéric Nebinger / Palais princier

Entre tradition militaire et amitié italo-monégasque, la journée du 19 novembre a perpétué le cérémonial instauré par le Prince Charles III. Retour en images, sur les temps forts de cette édition.

Après les distributions de cadeaux aux aînés et les distinctions remises aux sportifs en amont de la Fête Nationale, les festivités ont débuté par la messe Te Deum Cathédrale. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène y assistaient aux côtés de la Famille princière.

Dans la Cour d’Honneur du Palais, le Souverain a ensuite présidé les cérémonies en présence du Prince Jacques et de la Princesse Gabriella tandis que les membres de la Famille Princière assistaient à la scène sur le côté. Plusieurs distinctions militaires et médailles ont été décernées, avant l’apparition tant attendue de la famille sur le balcon du Palais.

Face à la foule et sous les fenêtres du Palais le défilé militaire a suivi son cours. Une édition qui s’est distinguée par la participation de 33 musiciens italiens de la Fanfare du 3ᵉ Régiment de Carabinieri de Lombardie, venus célébrer le 150ᵉ anniversaire de la représentation diplomatique monégasque en Italie. Les honneurs finaux ont été rendus au Prince Albert II sous son balcon.

En fin de journée, la Fête Nationale s’est achevée par la traditionnelle soirée de gala au Grimaldi Forum. Le Prince Albert II et la Princesse Charlène, entourés de plusieurs membres de la Famille Princière et du Ministre d’État Christophe Mirmand, ont assisté au spectacle « Bonsoir Monte-Carlo ». Mêlant revue et comédie musicale, ce show placé sous l’égide de l’Opéra de Monte-Carlo et dirigé par Yvan Cassar a rendu hommage à Joséphine Baker, la célèbre artiste amie de la Princesse Grace.