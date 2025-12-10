La linea Nizza-Ventimiglia interrotta durante i lavori notturni nel 2026

La SNCF ha prolungato i vasti lavori di modernizzazione sulla Costa Azzurra, costringendo i viaggiatori a modificare gli spostamenti notturni per quasi un anno.

Gli utenti della linea TER che collega Nizza a Ventimiglia dovranno ancora armarsi di pazienza. I lavori, che avrebbero dovuto concludersi a metà dicembre 2025, si protrarranno fino alla fine del 2026. La SNCF ha quindi annunciato due nuovi periodi di lavori: dal 14 dicembre 2025 al 12 luglio 2026 e poi dal 30 agosto all’11 dicembre 2026. Durante i lavori i treni non circoleranno più tra le 22:00 e le 6:00 dalla domenica al giovedì, in entrambe le direzioni. Solo le notti di venerdì e sabato saranno risparmiate.

Un’interruzione prolungata che riguarda direttamente migliaia di lavoratori frontalieri e residenti monegaschi che ogni giorno percorrono questa arteria strategica.

Un ambizioso programma di modernizzazione

La prima fase dei lavori riguarderà la messa in sicurezza delle pareti rocciose a strapiombo sui binari e l’ammodernamento del sistema di segnalazione ferroviaria.

All’inizio dell’anno scolastico 2026, le squadre di SNCF Réseau proseguiranno l’ammodernamento della segnaletica e affronteranno due importanti lavori: il consolidamento del tunnel di Cap Roux a Villefranche-sur-Mer e la sostituzione dell’impalcato di un ponte ferroviario a Beaulieu-sur-Mer.

Le alternative per i viaggiatori

Questi lavori saranno accompagnati da un servizio sostitutivo su strada. Alcuni autobus garantiranno collegamenti diretti tra Ventimiglia e Monaco, con partenze dalla stazione monegasca. Saranno inoltre potenziate le linee di autobus tra Mentone e Nizza, accessibili alle fermate abituali della rete.

Gli orari dettagliati sono riportati nella tabella disponibile sul sito della SNCF. I viaggiatori sono invitati a pianificare i viaggi in anticipo e a consultare regolarmente le informazioni sul traffico per organizzare gli spostamenti durante questo lungo periodo di lavori.